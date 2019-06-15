總統接見青年海外志工　破百團隊前往新南向國家

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）總統蔡英文近日接見青年海外和平志工團表示，政府積極推動新南向政策，這次有112個團隊前往11個新南向國家服務，相信一定可以順利完成任務，成為台灣最佳代言人。

中央社報導，蔡總統接見「108年青年海外和平工作團志工代表」表示，成立海外和平工作團有一個很重要的目的，希望鼓勵年青朋友透過海外服務的經驗規劃未來職業生涯的發展，身為榮譽團長「就是我啦」，肯定各位夥伴願意接受這樣挑戰，也期許大家要發揮專長，為台灣做好最好的國民外交。

「青年朋友有意願也有能力，政府就要做大家的後盾」，總統表示，今年修正了計畫、提高了補助，給青年朋友更大的支持，這個暑假教育部補助了143個團隊，總共有1411位青年志工將要到亞洲、非洲、大洋洲與美洲等地區服務，除了團隊之外，有14位青年朋友將進行3個月以上海外長期志工服務。

總統表示，可以在世界25個國家看到台灣的年輕人根據不同的國家需求，貢獻自身的力量，分享台灣的經驗，像是協助當地推廣資訊教育、衛生教育或者幫助當地建造更多實驗農場，提高農產品的產量與品質，每一份的付出不只擴展人生的經驗，也增進台灣與各國之間的情誼。

蔡總統說，政府積極推動新南向政策，這次有112個團隊前往11個新南向國家服務，相信有助於加深彼此間的夥伴關係，到了海外一定還有各種挑戰等著大家，但相信大家一定可以順利完成任務，成為台灣最佳代言人，發揮創意、創新為台灣、為世界帶來更多的改變與影響。

總統提醒大家，服務的時候也要注意健康與安全，遇到困難，要立刻尋求台灣駐外單位的協助，未來將經驗分享出去，號召更多人加入透過海外志工的行列，讓世界更多的人感受台灣海外志工的力量。