川普：樂於從外國勢力得知政治對手醜聞

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合外電報導）在川普算是擺脫通俄門最險惡的一關後，他與外國勢力的聯繫仍持續受到檢視。近期他在美國廣播電台(ABC)節目上說，如果有外國勢力帶政治對手的「不利情報」給他，他會接受且不會回報給聯邦調查局，此一發言引起軒然大波。

美國法律規定，如果競選過程中從外國勢力中獲取有利資訊、物資，是一種犯罪行為，這也是川普在通俄門疑慮中最為人詬病的地方。因此在廣播中，當川普毫不忌諱的表示「會想聽」的時候，也代表著川普對於這條美國法律沒有絲毫的概念，因而招致民主黨的質疑。

參議員司法委員會的民主黨議員內德勒(Jerry Nadler)指出，先不論美國總統公開表示接受國外干預選舉，總統願意欠國外人情也是很奇怪的事情。情報委員會的議員希夫(Adam Schiff)則說，說意外好像也不太意外。

川普則反擊，他每天都與國外政府見面，並談論各式各樣的事情，難不成每一次討論的東西都要向聯邦調查局報備嗎？事實上，他在一個月前說過完全相反的話，表示他不會利用國外提供的資訊來攻擊政治對手，不過這週他卻指控報導的CNN是假新聞，並反問「為什麼不能從國外政府獲取對手的『政治髒水』」。

面對川普用最近與英國女王的會面作為反擊，CNN的王牌主播庫柏(Anderson Cooper)在節目上怒稱，這種類比方式「荒唐無比」，因為「女王不會用她的珠寶煽動美國國內分裂」，似有暗諷通俄門之意。