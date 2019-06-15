前AIT處長司徒文未獲續聘？台大：仍在評估

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）日前媒體報導，前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長司徒文（William Stanton）傳出未獲台大續聘。台大今（15）日召開校務會議指出，仍在考慮是否續聘。

中央社報導，2017年起，司徒文在台大國際學院擔任客座教授，台大校務長丁詩同透露，目前司徒文仍為該學院教師。台大尚在檢討人力，不日就會做出決定。

報導提到，今日校務會議中，有教師詢問司徒文續聘一事。他認為司徒文曾在台大發表文章，呼籲台灣人勿妄自菲薄，要知道自己有何強項，可謂台灣最佳代言人，對台美關係有所助益。

丁詩同表示，當初國際學院聘用司徒文，仰仗其外交與語言專業，是屬台大推動博雅教育的一環。這一年來，司徒文與政治系合開課程，同時也推動辦理國際座談會。然而在代理校長郭大維任內，國際學院擬朝智慧科技等專業學程發展，目前仍在評估師資，尚未決定是否續聘司徒文。

司徒文的聘期至今年7月31日止。丁詩同強調，台大聘任的客座教授本就有期限，聘任與否無關政治，他也非常感謝司徒文為台灣發聲。報導引述另一名會議代表說法，強調教育不應與政治掛勾，校務會議也不宜公審是否續聘司徒文一案，應透過一定的程序進行。

目前（15日下午2時）在台大共同教育中心的通識教育組師資中文網頁，司徒文仍為客座教授。