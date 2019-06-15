最想和閨蜜、兄弟去這裡！Booking.com公布台人心中前五名

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國際線上訂房平台Booking.com提供暑假出遊選擇，公布台灣人心中前5大適合和朋友同遊的城市，日本、泰國以及韓國都紛紛上榜。

隨著暑假腳步逼近，不少旅客正計劃和閨蜜、兄弟一同出遊，Booking.com特別公布台灣人心中「5大朋友同遊城市」，第一名為泰國曼谷、第二以及第三為日本的東京以及沖繩，而大阪跟首爾則位居第四、第五名。

Booking.com指出，泰國曼谷因物價低廉、地利位置方便，再加上時常有優惠的機票，因而成為好友們出國同遊的首選目的地之一。泰式美食、大皇宮探索暹羅王朝悠久歷史、高空酒吧都是吸引人的原因。

Booking.com說明，曼谷近年有許多新興設計師竄起，越來越多文創市集興起，琳瑯滿目的設計商品，能讓好友一同驚喜挖寶！更推薦曼谷市中心的「THEA伊卡邁服務公寓式酒店」，雙臥室公寓的設計很適合一幫好友入住。

Booking.com表示，韓國首爾是朋友一起購物的首選，不論是到明洞、弘大購買美妝產品，或是到東大門、高速巴士地下街購入流行服飾，逛上三天三夜都不問題。此外，更推薦首爾的三大樂園，愛寶樂園、樂天世界與首爾樂園。

喜歡逛街的旅客，Booking.com也推薦日本東京的行程，新宿、澀谷可盡情掃購流行美妝與服飾，而秋葉原、台場等地則讓3C以及動漫愛好者為之瘋狂。另外，東京迪士尼或宮崎駿美術館遊玩，也都是深受歡迎的景點。

此外，Booking.com透露，日本的「Bunka Hostel Tokyo（本卡東京旅舍）交通便利，鄰近淺草寺與東京鐵塔，距地鐵站更僅有5分鐘路程，高CP值適合推薦給小資旅人。