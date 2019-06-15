通膨難抑　委內瑞拉擬發行新巨額紙幣

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）因政治混亂而導致經濟停擺的委內瑞拉，缺乏民生物資引發惡性通貨膨脹。上個月委國央行才宣布終於開始壓下通膨率了，本週卻又宣布將發行現行最大面額100倍的新紙幣，令外界懷疑委國央行遏止通膨的政策是否又將失效。

委國中央銀行本週宣布為方便商業交易及滿足國內經濟需求，發行面額1萬、2萬、5萬玻利瓦（約台幣50元、100元、250元）的紙幣，14日起開始流通。舊有的最大面額僅500玻利瓦（約台幣2.5元）。

政治動盪帶來的經濟危機，使委國陷入惡性通膨危機，貨幣嚴重疲軟。國內市場中，即使是買個麥當勞套餐也需要3萬波利瓦，相當於60張最高面額的紙幣，甚至有民眾連買汽水麵包等，都改用信用卡交易。而邊境地區，流通貨幣幾乎被哥倫比亞披索及巴西幣徹底取代。

是次新幣的發行可以大幅降低民生消費所需要的紙幣量，解決市場上紙幣不足的情況，也能減少央行發幣的成本。然而，這卻也顯示央行預期未來通膨將再度惡化。

去年（2018）八月，委國才實施過將幣值砍掉5個零的措施，企圖抑制通膨。日前，委國央行發布數據，指委國的惡性通膨開始趨緩，自今年（2019）一月達到峰值的2,680,000%後，總算在上個月降到810,000%。

目前，委國國內民生物資依舊嚴重缺乏。根據聯合國估計，委國的經濟危機已造成400萬難民流入鄰近國家，包含哥倫比亞、厄瓜多及巴西。

目前，俄羅斯及中國所支持的馬杜洛（Nicolás Maduro）總統以及美國、加拿大及歐盟支持的瓜伊多（Juan Guaidó）臨時總統間的政治對立仍持續進行中。政治環境不穩定，也使得委國在根本上無法有效抑制惡性通膨。