強尼戴普新片「人生消極掰」優雅、另類面對死亡 　台灣7/26上映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）強尼戴普新片「人生消極掰」（Richard Says Goodbye）走溫暖喜劇路線，戲中的他飾演大學教授，並被診斷出只剩數月可活，面對人生遭逢驟變，然而，悲慘的卻不只這些！但他卻決定用另類的方式找尋生命意義，台灣將於7月26日上映。

「當你知道時日不多，你會如何面對？」美國新銳導演韋恩羅伯茲（Wayne Roberts）自編自導的新片「人生消極掰」，用幽默且優雅的方式面對死亡的過程，啟動他對生命的信念，以及對生活的思考。

演員名單陣容堅強，找來國際巨星強尼戴普（Johnny Depp）、新生代甜心柔伊德區（Zoey Deutch），以及實力派演員羅絲瑪麗德威特（Rosemarie DeWitt）、丹尼休斯頓（Danny Huston）、朗李文斯頓（Ron Livingston）等人同台飆戲。

「人生消極掰」講述大學教授理查（強尼戴普飾演），被醫生診斷只剩六個月可活。絕望的他回到家，正打算告訴妻女這件事時，卻反而得知妻子出軌、女兒出櫃，再次遭受打擊的他，決定拋棄一切道德束縛、盡情享受越亂越快樂的人生。

戴普藉由脫序的行為展開另類人生課程，更像是對生命的不妥協反擊，卻意外的啟發他眾多學生，本片試圖透過死亡，探討生命存在的意義。



「人生消極掰」預告（影/Youtube）