港媒：港特首下午將宣布暫緩修訂逃犯條例

香港無線電視台今天早上引述消息指出，行政長官林鄭月娥決定暫緩修訂逃犯條例，並將於下午舉行記者會公布有關決定。

報導指出，林鄭月娥已把有關決定通知北京中央。

港府提出修訂逃犯條例以來引起很大爭議，且造成市民和警方的嚴重衝突，令社會撕裂。

星島日報報導，港府原本對修例態度堅持，情勢轉變的原因很可能與中共政治局常委韓正近日南下深圳與林鄭月娥會面商討有關。

報導指出，林鄭月娥昨天晚上10時30分召開全體司局長會議，商討有關決定，至深夜接近12時才完成會議。林鄭月娥會在今天上午會晤全體親北京的建制派議員說明決定，然後向公眾作出宣布。

報導表示，林鄭月娥衡量各種因素後，決定暫緩修例，重新諮詢。但這只是希望令修訂的討論回歸理性，讓政府有時間聽取民意，並非撤回條例草案，有關堵塞漏洞的工作仍會繼續進行。

逃犯條例修訂草案引發香港民眾強烈反彈，分別在9日和12日都爆發大規模示威抗議，並引爆警民暴力衝突，國際社會也聲援香港反對民眾意見。

香港政府原本並未打算讓步，香港政務司長張建宗13日接受電視台訪問時強調港府不會撤回條例，並認為修例已作多重保障。

不過，昨天情勢已經有所改變。3名行政會議成員包括召集人陳智思、成員林正財及湯家驊都分別表示可以暫緩再作諮詢，這意味者有決策權的人士對修法爭議表達了較低姿態。