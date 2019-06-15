想被聽見？新生代樂團報名至7/15　貴人散步音樂節台南古城登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「貴人散步音樂節」（LUCfest）將邁入第三年，即日起開始招募演出樂團參與線上徵選，官網報名將至7月15日截止，音樂節將於11月8日至10日台南登場。

小白兔唱片（以下簡稱小白兔）與台南城市音樂節共同合作推出的「貴人散步音樂節」，為台灣首度引進 SHOWCASE 模式的音樂節，去年廣邀3大洲、18國，共計30位以上的音樂產業工作者來台交流包含國內外具指標性與影響力的音樂產業策展人、唱片公司、音樂廠牌以及媒體。

小白兔表示，貴人散步音樂節已建立完整樂團輸出模式，每年都有台灣樂團從活動中牽線「貴人」並展開國外巡演新篇章，例如：新生代樂團 The Fur. 在第一屆貴人散步音樂節演出後，便踏上歐巡之旅，行經英國、荷蘭、葡萄牙等國際舞台，甚至與貴人合作夥伴泰國知名廠牌Cat Expo.牽線，前往泰國曼谷巡演。

此外，白目樂隊、台灣經典搖滾樂團八十八顆芭樂籽、後龐克歌德樂團仙樂隊、Manic Sheep等，也皆陸續在貴人散步音樂節中被產業人士相中，因貴人牽線而展開海外巡演的場次已高達41場，影響力可見一斑。

小白兔表示，貴人散步音樂節所創造的互動不同於一般的音樂節，這二年與台南城市音樂節共同透過樂團演出、論壇、after party，建構音樂人與業者友善的交流平台，產生有延續性的影響力，不僅是提供樂團演出機會，更能從台南直通國際市場；去年的樂團徵選在短短兩週便有529團報名，其中有三成為國外樂團，由此可見貴人在國內外知名度正迅速竄升中。

今年，「貴人散步音樂節」將在 11月8日至10日再度於台南舉辦，即日起開始招募演出樂團，音樂風格不限，廣邀樂團、音樂人參與線上徵選，線上報名自即日起至7月15日截止，更多詳情請前往官網查詢。



徵選資訊（圖/主辦單位）