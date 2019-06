Google 翻譯遭駭？ so sad翻譯成「很高興看到香港成為中國」

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)昨(14)日,有許多網友嘗試用Google翻譯「so sad to see hong kong become china(很難過看到香港成為中國)」成中文,竟得到「很高興看到香港成為中國」的結果,引發網上熱議。

(截自呂秋遠Facebook)

有網友批評Google翻譯「指鹿為馬」,也有網友臆測是遭中國網軍侵入。

Google翻譯或搜尋結果是透過特定的演算法分析網路上的大量數據而來,所以去年也曾發生過,因美國總統川普大量照片被有心人士標記idiot(白癡),而使得Google圖片搜尋idiot時會出現川普的照片。

不過,根據《香港01》記者實際測試,發現原來不是只有sad(難過)會翻錯,幾乎大部分的形容詞都會被誤翻成「高興」,而將Hong Kong(香港)或China(中國)替換成其他國名,一樣會出現「很高興看到OOO成為OOO」的結果。應該只是單純Google翻譯演算法失誤,並非有心人士刻意所為。

Google已於昨日19時修復此一問題。目前,Google翻譯輸入「so sad to see hong kong become china」會得到「所以遺憾地看到香港成為中國」。