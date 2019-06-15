Google 翻譯遭駭？ so sad翻譯成「很高興看到香港成為中國」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（14）日，有許多網友嘗試用Google翻譯「so sad to see hong kong become china（很難過看到香港成為中國）」成中文，竟得到「很高興看到香港成為中國」的結果，引發網上熱議。

（截自呂秋遠Facebook）

有網友批評Google翻譯「指鹿為馬」，也有網友臆測是遭中國網軍侵入。

Google翻譯或搜尋結果是透過特定的演算法分析網路上的大量數據而來，所以去年也曾發生過，因美國總統川普大量照片被有心人士標記idiot（白癡），而使得Google圖片搜尋idiot時會出現川普的照片。

不過，根據《香港01》記者實際測試，發現原來不是只有sad（難過）會翻錯，幾乎大部分的形容詞都會被誤翻成「高興」，而將Hong Kong（香港）或China（中國）替換成其他國名，一樣會出現「很高興看到ＯＯＯ成為ＯＯＯ」的結果。應該只是單純Google翻譯演算法失誤，並非有心人士刻意所為。

Google已於昨日19時修復此一問題。目前，Google翻譯輸入「so sad to see hong kong become china」會得到「所以遺憾地看到香港成為中國」。