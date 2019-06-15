反送中6/16再遊行 逃犯條例二讀恐突襲

香港民陣訂16日再次發起大遊行，今天與警方會商時要求加開兩條新路線，獲核准機率很高；至於立法會議程，17、18日的會議「待定」，仍有可能會召開逃犯條例修訂案二讀。

根據香港立法會秘書處今日公布的17至21日議程，19日至21日均已排定會議。不過，早前的通知顯示，17日與18日是註記「沒有公開或閉門會議」，但晚間9時多的最新通知改為「待定」。亦即，存在「突襲」開二讀會的可能性。

至於16日再次舉行的大遊行，香港獨立媒體報導，民陣今日下午前往灣仔警察總部與警方商討遊行安排，並要求調查員警濫用武力問題。

報導稱，民陣召集人岑子杰表示，此次會面目的有3個，第一是譴責警方開槍，以及使用布袋彈、催淚彈等武器鎮壓示威者，要求警方作出承諾，停止作出這類暴力行為。

第二是要求警方釋放所有被捕人士，停止製造白色恐怖；第三是要求警方對週日（16日）的遊行，再加開兩條新路線，分別是由中山紀念公園及中環愛丁堡廣場、遊行至添美道。

報導稱，警方目前尚未發出不反對通知書，但民陣相信獲發機會很大。岑子杰表示，警方承諾如果遊行人數超出負荷，會開放軒尼詩道6條東西行車線。

至於是否擔心16日的遊行人數不如9日的103萬人，岑子杰表示，人數已不重要，但市民必需團結、堅持，才有扭轉局勢的機會。

民陣副召集人陳皓桓指出，這次遊行除了是要迫使港府撤回條例，以及要求特首履行選舉承諾立即下台，更重要的是保護示威者，「相信香港人會走出來」，為不公義發聲。