台大生號召反送中 上千人齊聚傅鐘挺香港民眾

香港民眾近日上街頭反對港府修「逃犯條例」，台大學生今晚也發起反送中之夜活動，上千人聚集在校內傅鐘前，高喊「台灣挺香港，堅決反送中」等口號，聲援香港民眾。

台灣大學的香港學生與台灣學生自主發起「台大撐香港－台大人反送中之夜」，號召台大學生今晚齊聚傅鐘前一起聲援香港民眾。

(圖／中央社)

台大學生會長吳奕柔表示，香港如果通過「逃犯條例」草案，未來大家轉機或入境香港，都可能被引渡到中國大陸，尤其是人權團體或人權鬥士，只要踏上香港就可能面臨人身威脅，香港學生也會面臨政治脅迫，台大生今天一起站出來關心社會及國際事務，並呼籲香港政府停止暴力鎮壓人民的行為。

島國前進發起人林飛帆指出，在台大就學期間，學習到最重要的事就是對自由的堅持，香港的例子已告訴大家「一國兩制」並不存在，今天站出來除力挺香港，同時也要守護台灣，並讓香港民眾能知道台大校園有一群人同樣為自由民主奮戰，希望未來不論是台灣或香港，都能獲得獨立自主的地位。

(圖／中央社)

就讀台大歷史系的香港學生鄭浩表示，香港百萬人「反送中」遊行震驚全世界，他放下手邊學業，不斷往返香港經濟貿易文化辦事處演講及靜坐，昨天還進入總統府向秘書長陳菊表達訴求。

鄭浩指出，法治是民主的基礎，「逃犯條例」草案一旦通過，香港法治將不復存在，「一國兩制」也將成為笑話。今天開始香港民眾要準備長期抗戰，展開不合作運動，也許有人會問這樣是否理性，「但如果可以溝通，誰願意讓自己受傷流血」，這場抗爭可能才剛剛開始。

台灣大學學務長沈瓊桃也到現場聲援，她表示，今天以行動證明校方對活動的支持，支持學生愛國愛人，關心國家社會、愛護香港同學、關心國際事務，也希望大家多給香港學生一些鼓勵。

(圖／中央社)

活動開始前，傳出場地費的爭議。吳奕柔說，上午活動發起學生向學校租借場地時，因為以學生個人名義申請，所以被視同校外單位，要收取新台幣2萬元費用。學生一開始拒絕，後來在「台大意識報」以社團名義協助下完成活動申請，不需再另外付費。

對此，台大校方發表聲明澄清，場地租借申請表會要求勾選活動主辦單位，申請單位如非學生社團或教職員工社團等校內團體，就只能勾選「校外單位」，並依場地租借管理要點辦理，但校方已協助學生以社團名義完成申請流程，讓活動順利舉行。