香港議員質疑鎮暴「港警」是中國武警假扮

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合外電報導）昨（13）日多家香港媒體都播放了一段立法會議員要求警察出示證件並告知姓名，卻被警察無視的影片。最後這群警察隨一位資深便衣警司離開現場，自始至終沒有提出任何說明。

「反送中」抗議群眾遭暴力鎮壓的影像畫面令全球震驚，不少民眾和媒體都拍攝到全副武裝的警察，對手無寸鐵的民眾噴灑胡椒噴霧、發射催淚瓦斯和橡膠子彈。這使得許多民眾質疑，這些所謂的「港警」其實是大陸軍警假扮。

13日《香港電台》公布一支影片，內容是香港立法會議員譚文豪與尹兆堅要求幾名盤查市民的警察出示委任證（即警員證）。議員表示自己想要投訴這幾位警察，請他們主動告知姓名並出示證件，但是這幾位警察徹底無視議員的要求。

隨後有一位資深警司抵達現場，向議員保證這幾位警察確實是港警，卻依然沒有說出他們的姓名，也沒有說明他們為什麼沒有證件。

香港《警察通例》第20章第14條規定：「只要擬進行的工作不妨礙人員妥為保管委任證，警務人員在任何時候均須隨身攜帶委任證。」

而且「便衣人員不論是否當值，在與巿民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。」穿著便衣執行任務時，也必須將委任證掛在顯眼的地方，讓人易於辨認警察身分。

自6月9日的抗議遊行開始，就有許多現場民眾在社群媒體上說自己發現很多警察說「普通話」。甚至有人表示在12日暴力清場時，有許多說普通話的警察見人就打。不禁令人懷疑，中國武警在這次抗議行動中進入香港「執法」。所謂的「50年不變」和「港人治港」承諾，早已不復存在。