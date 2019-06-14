下一個新疆》中國打壓穆斯林不手軟 回民連白帽都不敢戴

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國打壓宗教自由，新疆再教育營飽受國際輿論批評，然而現在傳出，中國現在開始將矛頭對準新疆以外的穆斯林，不僅強制將許多省份商店的阿拉伯標語及招牌拆除，更禁止回民在家做禮拜，讓許多人憂心忡忡，直言他們也成為政府重點監控的目標。

《自由時報》報導，關注中國人權的雜誌《寒冬》走訪中國回民集居地進行訪問，發現中國開始進一步打壓新疆之外的穆斯林宗教自由。湖南省的回民們，被政府通知不能私自在家進行主麻（穆斯林每週五午後舉行的聚禮），被要求一定要去清真寺進行，否則後果很嚴重。

這些回民被政府告知「3個人以上就是非法聚會」。而就連回民戴著白帽（回族傳統男帽）都會引來警察盤問或檢查身份證，導致許多人不敢在公開場合戴白帽。

「覺得處處受到限制跟打壓」，回民說。

此外，在中國河北等省份，許多餐廳菜單與招牌被迫塗改及拆除上面的阿拉伯語清真標誌，就連墻上的經文也被強行塗改。

就有穆斯林憂心地表示，新疆的情況將會逐漸擴大到其他省份，現在就連商品包裝有阿拉伯語標誌都會被撤換。

中國政府強力打壓境內少數民族，監控、定位其手機，有回民隨手轉發一條「國家不允許信仰伊斯蘭教」相關的訊息，不到20分鐘就被逮捕，並被關押在當地派出所2天一夜，讓其他人對現在的情勢相當憂心。