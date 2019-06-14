貿易戰致不樂觀 中國5月投資與工業增速皆下滑

中國國家統計局14日公布數據顯示，5月規模以上工業增加值增速降至17年來新低，前5個月投資增速則放緩5.6%，不過，社會消費品零售總額年增回升至8.6%。

中國國家統計局今天公布數據，5月規模以上工業企業增加值年增5%，是2002年2月以來新低。

1至5月全國固定資產投資年增5.6%，遠低於市場預期，增速較1至4月下調0.5個百分點。其中，雖然1至5月房地產投資增速下降0.7個百分點、至11.2%，但前5個月的投資增速主力仍然是房地產投資。

不過，受中國官方減稅降費等政策刺激、「五一」勞節假期帶動下，5月社會消費品零售總額年增8.6%，優於市場預期，增速較4月份擴大1.4個百分點。但在中美貿易戰持續升級情況下，外界擔憂因5月節日效應反彈的消費成長，難以持續至下個月。

中國國家統統計局發言人付凌暉表示，5月經濟運行總體還是保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢。但他也指出，外部的不穩定、不確定因素在增加，中國國內的發展不平衡不充分問題仍然比較突出。

香港經濟日報報導，從中國4、5月的投資、工業、出口數據來看，中美貿易戰的衝擊顯現，第二季經濟成長壓力明顯加大；由於中美貿易戰，市場分析多認為中國的成長疲軟將持續到第三季，中國的寬鬆貨幣和積極財政政策，預計也仍會持續。