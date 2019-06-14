台綜院保守看全球經濟 台灣全年GDP估2.08%

台灣綜合研究院今天表示，5月美中貿易爭端再起，推升全球經濟不確定性，下半年全球經濟落底回升的期待已出現變化，再次陷入停滯狀態，預估台灣全年經濟成長率為2.08%

台綜院下午舉行「2019年下半年度台灣及世界經濟展望」研討會，創辦人劉泰英說，美中貿易戰持續，不確定因素很多，他預估貿易戰可能會拖4到5年。明年經濟連他這個預測大王都不敢預測，因為參數隨時在變，如果美中貿易戰緩和，全球經濟會好一點。

台綜院研究指出，今年上半年全球工業生產成長、製造業PMI、貿易量成長等動能指標陸續探底，展望下半年在美國升息步調暫歇、歐洲與日本等主要國家央行轉向更加寬鬆的政策立場以及中國大陸維穩政策刺激的大環境下，普遍認為全球經濟將可回升改善。

不過，今年5月美中貿易爭端再起，關稅貿易報復陸續啟動，推升全球經濟不確定性，下半年全球經濟落底回升的期待已出現變化，再次陷入停滯與不安狀態。

台綜院說，台灣經濟受制國內上半年高基期成長環境以及下半年國際整體經濟不確定性加劇，壓縮全年經濟成長空間，預估2019全年經濟成長率為2.08% 。

民間消費部分，台綜院表示，上半年國內股市雖再次攀升維持高檔，但民間耐久財消費成長表現相對疲弱，且因基期效應及未來景氣不確定因素壓抑國內整體消費成長力道，對民間消費看法保守，2019全年實質民間消費成長率預估值為1.98%。

民間投資方面，台綜院認為，近期因應全球供應鏈轉變調整，上半年台商回流投資已累積相當成果，預估2019年實質民間投資成長率為4.19%，再加上公部門前瞻基礎建設計畫持續執行支撐，預估整體固定資本形成成長為5.09%。

台綜院說，國際貿易因國際景氣疲弱與不確定性升高因素，下半年外需市場表現恐將不如預期，預估2019年實質商品及勞務輸出成長率為2.32%，實質商品及勞務輸入成長率為2.06%。

整體而言，台綜院表示，今年上半年國際經濟景氣疲弱，下半年受制國際整體經濟不確定性，經濟成長略受影響。未來半年影響台灣經濟成長因素包括兩岸關係走向、台商回流實際投資成效、以及公部門投資預算執行度等，有待追蹤觀察。面對內外諸多問題，台灣經濟面臨的問題與挑戰正要開始。