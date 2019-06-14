荷蘭舞蹈劇場再度來台　作品展現多元創作能量

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）荷蘭舞蹈劇場（NDT）將在台中國家歌劇院展演舞作，編舞家蘇爾萊昂說，NDT著重原創與最高品質，從這次宛如4個不同世界又互相連結的作品，便能一窺NDT的創作能量。

中央社報導，荷蘭舞蹈劇場（Nederlands Dans Theater，簡稱NDT）於1959年由18位荷蘭國家芭蕾舞團舞者組成，致力突破傳統芭蕾舞框架，如今已是世界頂尖舞團之一，NDT舞者不但要有扎實古典芭蕾功底，也必須能詮釋舞團風格迥異的作品。

2017年後2度造訪國家歌劇院的NDT，這次將帶來4支舞作。包括「心之所見」（Shut Eye）、「盲戀」（Woke up Blind）、「各自表述」（The Statement）與「愛慾之徒」（Bedroom Folk）。這4支舞作都是首次在台演出。值得一提的是，「心之所見」、「各自表述」與「愛慾之徒」等3支舞作，都將由NDT中唯一的台灣舞者吳孟珂演出。

今（14）天早上舞者吳孟珂、藝術總監保羅萊福特（Paul Lightfoot）與編舞家蘇爾萊昂（Sol Leon）3人，一同在台中國家歌劇院出席記者會。

NDT每年與許多國家的編舞家合作演出大量舞作。談到如何挑選合作對象與作品，萊福特表示，他最在意創作者是否在作品中傳遞強烈的訊息、展現原創性，並且有自成一格的肢體語言。

萊昂則表示，這個核心精神從這次演出的4支舞作就可窺見，她說不同編舞家創作的這4支舞作，就像4個迥異的宇宙，卻又互相連結。但她也說，除了著重創意，全體團隊對表演最高品質的追求也讓NDT格外突出。

萊福特與萊昂也共編這次的舞作「心之所見」，他們是30年的創作搭檔。國家歌劇院藝術總監邱瑗好奇2人如何培養默契。萊昂說，他們2人的個性其實南轅北轍，卻也因此而互補；萊福特則說，他喜歡和別人分享與一同創作，而2人創作能量相加，可以撞擊更多火花，也能擔任彼此的創作媒介。

問及是否希望和台灣編舞家合作，萊福特笑說，他知道的台灣編舞家太少，希望認識更多台灣創作者，他也說吳孟珂一直扮演很棒的台灣大使。

「荷蘭舞蹈劇場NDT四舞作」將於6月15、16日在台中國家歌劇院演出，21日至22日則將移師高雄衛武營國家藝術文化中心。