金山首例秋行軍蟲確認 立即管制

新北市農業局於108年6月14日接獲新北市金山區 一例疑似秋行軍蟲通報， 農業局獲報後立即將蟲體照片傳予行政院農業委員會動植物防疫檢疫 局以進行型態鑑定，經桃園改良場鑑定確認為秋行軍蟲， 為新北市首次通報確認案例， 侯友宜市長第一時間趕抵現場指揮管制銷毀作業，避免蟲害擴散。

侯友宜市長表示，為防止影響鄰近農田， 該區立即採取封鎖管制措施，並實施就地銷毀掩埋， 後續依照標準提供農友農作物補償， 提醒民眾發現疑似有秋行軍蟲時要立即通報，即時消滅處理， 另新北市政府業於108年6月13日召開「 秋行軍蟲監控處理小組第一次會議」，要求各局處、各區公所、 農會加強監控。

農業局於108年6月14日上午分別獲報金山區一處田區的玉米葉 子上發現數隻疑似秋行軍蟲蟲體， 農業局接獲通報後立即將照片提供予防檢局， 經桃園改良場鑑定後確定為秋行軍蟲，農業局於現場拉起封鎖線， 由侯市長坐鎮現場啟動緊急防治作業，辦理現地掩埋銷燬作業。

農業局表示，新北市已成立秋行軍蟲監控處理小組， 針對高風險地區進行監控，並完成處理作業相關整備工作。 民眾如有發現疑似案例，可向所在地公所或農會通報， 經型態鑑定如符合秋行軍蟲特徵， 農業局會依防檢局指示啟動緊急防治作業流程， 立即啟動移動管制及防治作業， 農業局提醒大家留意秋行軍蟲的蹤跡，但無需恐慌， 防疫工作需要大家一起來協助。