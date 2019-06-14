臺灣企銀108年度股東常會

臺灣企銀於108年6月14日(週五)舉行108年度股東常會， 由臺灣企銀董事長黃博怡率全體一級主管參加。本次股東會通過10 7年度決算盈餘分配案，通過每股配發股利0.8元，

其中現金股利配發0.3元、股票股利配發0.5元。此外， 為了提升普通股權益比率至金融業平均水準，加強對小微企業、 新創事業與地方創生產業的融資與輔導，本次股東會也通過將以私募方式辦理普通股現金增資，引進單一策略性投資人— 國家發展基金，總股數以不超過10億股為限。

黃董事長表示，本次引進單一策略性投資人— 國家發展基金注資台灣企銀具有兩層重要的意義， 其一是國發會肩負推動國家產業轉型發展之重任， 若能透過國發基金入股該行，有助於臺灣企銀業務發展與政府施政重點高度契合， 特別是對扶植新創、小微企業與地方創生產業之發展應深具裨益， 顯見政府對於中小企業的重視，其二是注資計畫確實有助於臺灣企銀這家全國唯一的中小企業專業銀行提升其各項資本適足的法定 比率，讓臺灣企銀可以更有效擔負起銀行法第96條所賦予的扶植中 小企業特殊任務。

雖然去年下半年度受到中美貿易戰等因素影響，臺灣企銀107年稅 前淨利90.87億元，仍較106年度成長57.00%， 逾放比率0.30%及備抵呆帳覆蓋率394.08%， 皆為歷年來最佳水準。108年度1-5月稅前淨利與去年同期相較，成長幅度達17. 46%，顯見過往努力的改革措施已顯成效，獲利動能持續升溫。 其中在去年底成立的「創新金融專案辦公室」已積極投入

危老融資，今年目標額100億元，目前達標率已超過六成， 臺灣企銀將持續加強「都市更新與危險老舊建築重建」、「 綠色金融」及「文創產業」等政策貸款，協助企業主各經營階段取得所需資金，希望積極扭轉「公股末段班」的形象。

在企業社會責任方面，臺灣企銀在追求業務績效的同時， 更以實際行動在環境保護、 社會關懷及公司治理三方面落實企業社會責任， 致力推廣友善環境企業的專案貸款，建立低碳經

濟型態，達成社會永續發展目標；另外，為落實社會關懷， 積極結合偏鄉或資源缺乏社區推動「銀髮樂齡學堂」， 提供銀髮長輩健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐等關懷服務；同時加強公司治理資訊透明，去年辦理了兩場線上法人說明會， 未來臺灣企銀也將持續致力於維護股東權益、善盡企業社會責任。

臺灣企銀總經理施建安指出，臺灣企銀107年度獲利大幅成長的原 因，主要係因逐步調降政府貸款所佔之比重， 以加強中小企業及大企業貸款取代獲利較低的政府放款， 調整企業金融

業務之結構，並提升外幣放款規模，以提高放款業務之獲利能力， 同時加強財務操作， 利用美國公債大跌及臺幣較為強勢的時機增加持有部位， 在價差及匯差雙邊獲利。

施總經理說，展望108年受到中美貿易戰等不確定因素的影響， 景氣成長趨緩，我國貿易順差縮小，企業營運風險加大， 臺灣企銀將與信保基金合作，強化中小企業融資，並強化風險

控管，維護資產品質，減少無擔保放款，因為「當景氣趨緩時， 銀行資產品質的好壞將決定銀行的全年表現」， 因此今年的業務重點之一就在於資產品質的管理， 只要能維持良好的資產品質，今年的目標一定能夠達成。

此外， 臺灣企銀長期以來在工業區及中小企業的新台幣融資業務上表現優於 其他行庫，為該行的業務核心，但是目前激烈競爭， 因此應加強客戶上下游及周邊業務開發及拓展外匯等其他

衍生的業務，同時擴大海外分行及OBU的業務量能， 才能有效提升獲利能力，同時持續加強資訊技術與資安控管， 深化金融科技發展，提升通路服務品質，並強化財富管理服務， 提升客戶信賴度。