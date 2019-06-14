綠島人權藝術季開跑！「拜訪流麻溝15號」探政治犯血淚故事

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國家人權博物館舉辦的「綠島人權藝術季」，今年首度以當代藝術為媒介，邀請12組藝術家登島創作，將臺灣人權歷史轉化為藝術作品，將於白色恐怖綠島紀念園區自明（15）日展至9月15日止。

「2019綠島人權藝術季」主題為「拜訪流麻溝15號：記憶、地方、敘事」，共邀請12組藝術家和團體，包括吳德淳、瓦旦·塢瑪、澎葉生（Yannick Dauby）、布拉瑞揚舞團、安魂工作室等，共展出13件作品，包括表演藝術、行為藝術、裝置、錄像、動畫等不同形式。

策展人羅秀芝表示，「流麻溝15號」曾經是所有綠島政治犯共同戶籍所在地，是個確切的時空位址；但現在這個地址已變成「將軍岩20號」，功能也從「監獄」變成「白色恐怖綠島紀念園區」。

羅秀芝說明，展覽邀請藝術家以他們的角度，對屬於這個地方的記憶進行藝術性的編寫與敘事，形塑出結合政治受難者生命故事，與綠島人文特色的當代樣貌，讓人們在「流麻溝15號」與歷史相遇。

文化部蕭宗煌次長強調，今年的綠島人權藝術季藉由「記憶、地方、敘事」這個策展命題，透過藝術家到綠島，認識及檢視歷史記憶，並以藝術的多元手法及觀點來重新詮釋歷史記憶及地方敘事，是以更多元的視角及觀點，讓當代社會理解過去曾經發生的歷史。

國家人權博物館館長陳俊宏說明，今年國際人權博物館聯盟（FIHRM）將於國家人權博物館成立亞太分部，而FIHRM主席David Fleming 8月也將來臺參觀此次綠島人權藝術季。人權館希望藉由FIHRM ASIA的機制，讓綠島成為臺灣與國際進行對話的藝術創作平台。

此外，國家人權博物館也搭配展覽舉辦一系列活動，包括6月16日晚上「春天：許金玉的故事」電影欣賞暨映後座談會，以及「流麻溝15號藏書票」、「寫自綠島的家書」、「綠島實物日光顯影」等14場工作坊及講座，詳情請至國家人權博物館網站查詢。