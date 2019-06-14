Qingshan D.School揭牌 青山國中小變身智能學校

青山國中小打造六間由學生個別設計的特色教室，「 Qingshan D.School」今(14)日正式揭牌， 由臺大專家帶師生蓋出綠能屋， 並結合宜鼎基金會科技設備升級智慧宅，成為教學的活教材， 學習歷程更上傳至亞馬遜雲端永續教育平台，無國界即時分享， 是新北智慧城市及智能學校的具體實現。

謝政達副市長表示，新北市致力發展「智慧城市」，今(108) 年推出「新北創新教育加速器計畫」，4年投入新臺幣8億元經費， 採美國矽谷企業加速器精神，支持學校提出有益學生的創新構想， 大膽進行跨校、跨領域、跨教育階段、跨國的資源共享與互助合作， 藉以全面提升新北高中職及國中軟硬體， 讓學生不用出國就有創意自信的學習環境，全面提升競爭力。

青山國中小爭取新北市生活科技前瞻領航計畫旗艦級學校打造「 Qingshan D.School」另尋求國際扶輪社勸募全球獎助金、臺大、 臺科大及宜鼎國際教育基金會等外部資源， 由教師帶領學生協力造屋，蓋起AIOT綠能智慧宅， 不但翻轉校園，也啟動聯合國的「全球永續發展目標」（ Sustainable Development Goals, SDGs）議題/專題/主題式實作課程。

本次計畫共建置六間特色教室，並由學生個別設計守護精靈，以3D LED全息投影在教育廊帶的每個角落。例如：手動木工教室/ 巧心匠子、機電整合教室/機電光子、程式設計教室/程式酷子、 創意思考教室/智聯網子、英語情境教室/ 英情學子及美術手作教室/奇藝芽子等六大空間。

今日青山國中小也發表第1本符應十二年國教科技素養導向教學專刊 -「青山村」，以三維：Sector（整合主題）、 Education（學科教育）、Project Management（專案管理）及四跨:跨域、跨校、跨界、 跨國的教學資源整合方案，計20篇的課程發展教學案例， 透過亞馬遜雲端永續教育平台分享，無國界即時分享和參與， 加速台灣科技教育創新育成及學校發展策略的升級轉型，培養能讓世 界更好的孩子。