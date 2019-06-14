Qingshan D.School揭牌 青山國中小變身智能學校

青山D.School揭牌-學生開心合影 (新北市政府教育局提供)
青山D.School揭牌-謝副市長與來賓合影 (新北市政府教育局提供)
青山D.School揭牌-謝副市長與學生共同實作 (新北市政府教育局提供)
青山D.School揭牌-謝副市長聽取學生簡介 (新北市政府教育局提供)
青山國中小打造六間由學生個別設計的特色教室，「Qingshan D.School」今(14)日正式揭牌，由臺大專家帶師生蓋出綠能屋，並結合宜鼎基金會科技設備升級智慧宅，成為教學的活教材，學習歷程更上傳至亞馬遜雲端永續教育平台，無國界即時分享，是新北智慧城市及智能學校的具體實現。
謝政達副市長表示，新北市致力發展「智慧城市」，今(108)年推出「新北創新教育加速器計畫」，4年投入新臺幣8億元經費，採美國矽谷企業加速器精神，支持學校提出有益學生的創新構想，大膽進行跨校、跨領域、跨教育階段、跨國的資源共享與互助合作，藉以全面提升新北高中職及國中軟硬體，讓學生不用出國就有創意自信的學習環境，全面提升競爭力。
青山國中小爭取新北市生活科技前瞻領航計畫旗艦級學校打造「Qingshan D.School」另尋求國際扶輪社勸募全球獎助金、臺大、臺科大及宜鼎國際教育基金會等外部資源，由教師帶領學生協力造屋，蓋起AIOT綠能智慧宅，不但翻轉校園，也啟動聯合國的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）議題/專題/主題式實作課程。
本次計畫共建置六間特色教室，並由學生個別設計守護精靈，以3D LED全息投影在教育廊帶的每個角落。例如：手動木工教室/巧心匠子、機電整合教室/機電光子、程式設計教室/程式酷子、創意思考教室/智聯網子、英語情境教室/英情學子及美術手作教室/奇藝芽子等六大空間。
今日青山國中小也發表第1本符應十二年國教科技素養導向教學專刊-「青山村」，以三維：Sector（整合主題）、Education（學科教育）、Project Management（專案管理）及四跨:跨域、跨校、跨界、跨國的教學資源整合方案，計20篇的課程發展教學案例，透過亞馬遜雲端永續教育平台分享，無國界即時分享和參與，加速台灣科技教育創新育成及學校發展策略的升級轉型，培養能讓世界更好的孩子。