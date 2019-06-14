內外兼備 80位高手競逐新北筍王！

新北健康三寶-綠竹筍開始進入盛產期，連續第7年舉 辦的新北筍王爭霸戰也在今(14)日再度開戰，今年擴大舉辦， 來自全市14個區的80位眾家筍農高手齊聚市府，端出自家的「壓 箱筍」競逐今年的筍王寶座。經過激烈的評比，最後由三峽區的吳鑲 庭奪得筍王寶座，市府將於7月6日在臺北希望廣場的展售會表揚得 獎者。

農業局長李玟表示，要成為筍王必須內外兼備，筍的外觀要「白、 彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、 筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」，才是品質最好的「上筍」， 此項目佔評比的50%；內在也要柔嫩、甘甜，使用「硬度計」及「 糖度計」測量筍的柔嫩度及甜度，讓科學數據說話，公平競爭， 兩個項目各佔評比的25%。綜合各項目評比結果， 才能選出真正的「新北筍王」。

來自新店地區的陳能恭是2018年的新北筍王，他說筍王比賽一直 都獲得農友的重視跟好評，不但能提升品質， 獲獎農友的筍價也能大幅提昇，感謝市府持續辦理筍王比賽， 嘉惠農友。農業局也表示， 許多農會都反應希望筍王比賽能夠擴大舉行， 因此今年參賽的農友提高到14區、80位高手參賽， 也讓今年的比賽更加激烈，五位評審委員傷透腦筋， 遲遲無法評斷高下，也讓比賽更有可看性。最終結果，共選出12位 優良獎、7位季軍、4位亞軍、美筍王、甜筍王及全場總冠軍， 連續三年由新店地區蟬聯的寶座今年終於換區，由三峽區的筍農吳鑲 庭打敗眾家好手，奪得新北筍王，美筍王為三峽區的黃清泉， 甜筍王為鶯歌區的游長輝。

農業局指出，每年6-9月是新北健康三寶-綠竹筍的盛產期， 想要買好吃新北綠竹筍， 八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心已經開市， 青果合作社在三峽插角(綠光水岸民宿旁)也有一處綠竹筍共同運銷 站，收購三峽地區最新鮮的綠竹筍， 而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、 最優質的綠竹筍，民眾如果想要選購，可洽詢各產區農會。 市府歡迎大家來新北找好筍，感受「綠竹筍」的美味甘甜， 也希望大家多多支持新北綠竹筍，支持新北的筍農。