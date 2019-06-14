「海灣假日酒店」結合動物園、貓纜強打暑假親子旅遊住房

海灣假日酒店位於深坑木柵與台北市交界，坐擁大自然景觀與熱門觀光區，離台北市立動物園與貓空纜車站僅兩公里，101僅需10分鐘路程，附近還有深坑老街、石碇…等熱門景點。

暑假檔期結合動物園與貓纜合作，讓這個暑假大人與小朋友都能有個美好暑假回憶！海灣假日酒店【暑假親子旅遊四人房專案】除了搭配四人經典客房入住與早餐外，還提供免費動物園門票，與貓纜來回纜車票，回飯店時大人們還能到全台唯一的飯店娛樂廳遊戲體驗，讓大人除了帶小朋友遊玩外，也能擁有自己的假期。

本次暑期住房專案邀約知名部落客與youtuber「阿醜的吃喝玩樂」、「壞波妞」、「台南大叔的吃喝玩樂」、「乾杯與小菜」體驗拍攝，讓更多人能在暑假期間前往動物園與貓纜遊玩，讓旅客更了解位於台北後花園的「深坑」旅遊景點。並搭配部落客團購開團讓更多想前往的旅客能得到高cp值優惠。

【暑假親子旅遊四人房專案】

暑假檔期時間:6/28~8/31官網優惠專案販售平日售價$5980元，假日售價$6780元；本次結合部落客團購頁面購買不分平假日只要超低價$4980元，平日入住還能升等18坪行政豪華套房，並贈送動物園門票、貓纜來回纜車票、假日娛樂廳體驗點數6000點，這次暑假絕對讓大家愛上「深坑」。

暑假期間海灣假日酒店悅港式中餐廳強打【買餓送魚】活動，購買799雙人套餐2張即贈送$1080元清蒸石斑ㄧ隻、消息未正式公布就已熱銷近百份，本次暑假檔期銷售預計能送出1000多隻清蒸石斑，大家是否要趁暑假檔期來深坑遊玩呢，趕緊上網搜尋部落客文章，海灣假日酒店暑假住房專案！