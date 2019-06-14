富邦金控股東常會今日通過107年度盈餘分配案

富邦金控(2881)今(14)日舉行108年股東常會， 會中通過107年度盈餘分配案，普通股每股配發2.0元現金股利 ，並通過修正公司章程案及長期資金募集案， 以因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求。

富邦金控107年度稅後淨利為新台幣477.3億元， 在依規定提列相關項目後，今日股東常會通過普通股每股配發2.0 元現金股利，合計分派約204.7億元。 今日股東會並授權董事長依實際狀況訂定配息基準日。

在特別股股息方面， 因現行公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確， 爰暫不配發特別股股息。今日股東常會亦通過修正公司章程案， 富邦金控擬召集股東臨時會提案修正盈餘分配案， 將建議甲種特別股股息配發金額與去年相同，乙種特別股股息配發依 107年度發行日數計。

為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展之資金需求， 並使資金募集管道更加多元化及彈性化， 今日富邦金控股東常會亦通過長期資金募集案， 由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形， 於適當時機依公司章程及相關法令， 擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金增資發行普通股或特別股、 現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、 現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金， 其發行之股數以不超過15億股為原則。 此舉預期可提升公司營運綜效、強化競爭力， 並對股東權益有正面助益。

富邦金控董事長蔡明興表示，2018年全球經濟維持穩定成長， 然而受到中美貿易戰、全球股市震盪、 美元走強及美債殖利率滑落等影響， 台灣金控業整體獲利較前一年度略為下滑。而2018年富邦金控稅 後淨利達477.3億元，每股盈餘4.52元， 締造連續十年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭的難得佳績。

蔡明興指出，富邦金控深耕台灣市場，且持續推動區域佈局。 在大中華地區的服務範疇涵蓋銀行、保險、證券與資產管理等領域， 持續深化兩岸三地金融服務，並將觸角逐步延伸至亞洲其他區域。2 017年11月，富邦金控董事會通過受讓富邦銀行(香港)所持有 之廈門銀行普通股，並於2018年11月底， 由富邦金控直接持有廈門銀行股權以增加投資彈性及強化資本運用效 益，再推升富邦金控於大陸地區投資佈局之效益與策略地位。

蔡明興也表示，富邦金控在亞洲區域佈局腳步上未曾放緩。 尤其鑒於韓國退休金資產管理市場成長潛力以及保險市場發展契機， 2015年12月由富邦人壽取得韓國現代人壽48%股權，更於2 017年12月及2018年4月進一步通過參與韓國現代人壽增資 ，提高持股比重至62.06％，2018年9月正式取得該公司控 制權，並更名為「富邦現代人壽」， 成為國內第一家進入東北亞市場的壽險業，此舉亦使富邦金控在打「 亞洲盃」的道路上創下新的里程碑， 未來將持續尋求多元合作機會與策略夥伴，朝向成為「 亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

蔡明興進一步指出，富邦金控持續深化企業永續經營， 備受國際肯定。2018年，富邦金控在經濟、 環境及社會三個面向表現持續優於業界平均水準， 連續兩年入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股、連續三年入選「道瓊永續新興市場指數」 成分股，更在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中，勇奪全球第二。同時， 富邦金控也持續入選MSCI永續指數成分股(MSCI ESG Leaders indexes)，並獲MSCI ESG Rating評選為多元金融業(Diversified Financials)台灣金融業最佳評等A級， 顯見富邦金控深耕企業永續經營有成，與國際標竿企業並駕齊驅。

展望未來，富邦金控將持續耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局， 並落實風險控管，以追求長期穩健成長；在金融科技創新上， 期許成為業界金融科技領航者。在追求經營績效之際， 也將同步推動富邦永續經營願景工程，帶領富邦朝「 亞洲一流金融機構」的願景穩步前進！