嗨翻！侯市長化身動感舞者 用愛傳承熱情給每位長者

海草!海草!海草舞~新北市政府每年除與台灣優質生 命協會作辦理愛傳承關懷演唱會，也長期致力於社福關懷行動。今( 14)日新北市長侯友宜特別化身動感dancer到淡水長照中心 ，與台灣優質生命協會藝人們用歌聲還有海草舞蹈與民眾同樂。

活動開場透過協會志工的熱情引導與陪伴下， 帶領長照中心的長輩們做做簡單的帶動唱暖暖身。接著登場的是高齡 7、80歲資深藝人瘦皮猴-林松義， 雖拖著蹣跚的步伐緩緩步向舞台，但在仍然隨著音樂舞動、轉圈， 讓現在民眾感受到載歌載舞的活力。 緊接者登場的是今年剛獲得本市街頭藝人執照的「淡水歌王」 李炳輝，曾經以《流浪到淡水》歌曲走紅樂壇， 雖曾陷入職業生崖的低潮，在失去舞台的日子裡， 不但沒有放棄自己的歌唱生涯， 更是用歌聲將這份幫助人的力量繼續傳遞下去。

侯友宜市長表示，新北市老年人口高居全國第一， 為提升老人的照顧與陪伴，新北市積極推動銀髮俱樂部、 社區陪伴站，讓所有長輩可以在安居樂業下度過樂齡時光， 市長也肯定台灣優質生命協會長期投入社會公益， 善盡企業社會責任，也鼓勵在場同仁在工作之餘， 投入志工服務的行列，以實際行動回饋社會，更期待藉此拋磚引玉， 喚起社會的關注，並結合眾人的力量，共同扶助弱勢族群， 讓這個社會更加祥和美好！

台灣優質生命協會理事長向娃表示，該會成立10餘年， 足跡遍佈全台，以探訪關懷北部安養機構、養護機構、 身心障礙機構多達１８５所， 關心照顧超過８７００位獨居及安養院長輩、 １２００位遲緩兒與弱勢孩童、關懷探訪約３１１００人次， 希望藉由藝人的歌聲， 撫慰關懷安養院的老人和育幼機構的遲緩兒與弱勢孩童， 這次有機會在新北市政府的邀請下， 特地到淡水新明厚老人長照中心陪伴銀髮長輩。