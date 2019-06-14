黑心業者！逾期9年蛋黃粉混製28種保健食品

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄市衛生局5月底會同食藥署及檢調單位查獲華肝基因公司涉嫌以逾期9年的蛋黃粉原料混製28種保健食品販售，封存原料5435公斤及庫存品逾4.5萬公斤，陳姓負責人等訊後被限制出境出海。

衛生局表示，華肝公司透過雲林縣代工廠代為生產一批蛋黃粉共6375.1公斤，這批原料都在民國99年5月5日逾有效期限，但華肝公司仍涉將逾期的「蛋黃粉(8KG/箱)」等原料販售下游業者，或委請台南市代工廠商將蛋黃粉混合其他原料後製造「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品，再流入市面販售，並透過外縣市等下游通路商，再販售予不知情之消費者，現場封存原料5435公斤及庫存品45746公斤。

華肝公司仍涉將逾期的「蛋黃粉(8KG/箱)」混合其他原料後製造「健雅酚」等28種錠膠狀或粉狀食品。（圖／食藥署）

衛生局已要求業者通知下游通路商或消費者下架回收產品，並通知下游業者、受害消費者所在地的台北市、台中市、桃園市、宜蘭縣等衛生局協助監督業者下架回收涉案產品或原料，截至昨（13）日已回收原料0.6公斤及產品1296.733公斤。

衛生局食品衛生科指出，食品業者應遵守食安法確保所使用原料、半成品、成品均於保存期限內，違反者依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

華肝公司仍涉將逾期9年的蛋黃粉原料混合其他原料後製造「淨衛菌」等28種錠膠狀或粉狀食品。（圖／食藥署）