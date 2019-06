超硬！美國釀酒廠、重金屬樂團跨界合作　皮爾森啤酒台灣限量發行

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)臺虎精釀引進美國釀酒廠攜手重金屬樂團合作推出的皮爾森啤酒,極具特色的酒款將於6/15全台7-ELEVEN限量推出。

美國南加州精釀啤酒廠Arrogant Consortia宣布與美國「殿堂級」重金屬樂團Metallica合作,共同推出一款充滿個性特色的皮爾森啤酒,並以Metallica的音樂作品為靈感,命名為「Enter Night Pilsner」,現在台灣也買得到,由臺虎精釀(以下簡稱臺虎)獨家代理。

臺虎表示,「Enter Night」的口感彷彿Metallica充滿力量的音樂在口腔爆發!

臺虎說明,「Enter Night Pilsner」重酒花式皮爾森,首先能感受到輕盈順口的麥芽風味,下一秒柑橘香、葡萄柚等熱帶水果調性啤酒花香氣隨之竄入鼻腔,彷彿透過重金屬樂團的效果器處理過播放,感受到每一個竄出的音符重擊神經!

另外,其大膽的風味特色,也充滿Arrogant Consortia酒廠的個性,完美呈現此次Metallica與Arrogant Consortia共同設下的「打破框架、粉碎偏見、挑戰傳統」價值觀!

臺虎提及,此次的合作,可說是雙方一拍即合的作品,彼此有非常多共通點,也都充滿個性與魅力。成軍已30年的Metallica被喻為是歷史上最具影響力的重金屬樂團之一,堪為美國「殿堂級」樂團。

此次,「Enter Night」的命名靈感來自其1991年發表的歌曲 「 Enter Sandman」,酒標的設計上,也融入Metallica經典LOGO的元素。

Arrogant Consortia釀酒團隊透露,曾在雜誌上看到Metallica的報導寫著 「Metallica didn’t go to number one, number one came to them.」,有著「永不妥協做自己」之涵義,至今仍深感共鳴,也成為Arrogant Consortia重要的品牌精神。



酒標設計融入Metallica經典LOGO的元素(圖/臺虎)