超硬！美國釀酒廠、重金屬樂團跨界合作　皮爾森啤酒台灣限量發行

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）臺虎精釀引進美國釀酒廠攜手重金屬樂團合作推出的皮爾森啤酒，極具特色的酒款將於6/15全台7-ELEVEN限量推出。

美國南加州精釀啤酒廠Arrogant Consortia宣布與美國「殿堂級」重金屬樂團Metallica合作，共同推出一款充滿個性特色的皮爾森啤酒，並以Metallica的音樂作品為靈感，命名為「Enter Night Pilsner」，現在台灣也買得到，由臺虎精釀（以下簡稱臺虎）獨家代理。

臺虎表示，「Enter Night」的口感彷彿Metallica充滿力量的音樂在口腔爆發！

臺虎說明，「Enter Night Pilsner」重酒花式皮爾森，首先能感受到輕盈順口的麥芽風味，下一秒柑橘香、葡萄柚等熱帶水果調性啤酒花香氣隨之竄入鼻腔，彷彿透過重金屬樂團的效果器處理過播放，感受到每一個竄出的音符重擊神經！

另外，其大膽的風味特色，也充滿Arrogant Consortia酒廠的個性，完美呈現此次Metallica與Arrogant Consortia共同設下的「打破框架、粉碎偏見、挑戰傳統」價值觀！

臺虎提及，此次的合作，可說是雙方一拍即合的作品，彼此有非常多共通點，也都充滿個性與魅力。成軍已30年的Metallica被喻為是歷史上最具影響力的重金屬樂團之一，堪為美國「殿堂級」樂團。

此次，「Enter Night」的命名靈感來自其1991年發表的歌曲 「 Enter Sandman」，酒標的設計上，也融入Metallica經典LOGO的元素。

Arrogant Consortia釀酒團隊透露，曾在雜誌上看到Metallica的報導寫著 「Metallica didn’t go to number one, number one came to them.」，有著「永不妥協做自己」之涵義，至今仍深感共鳴，也成為Arrogant Consortia重要的品牌精神。



酒標設計融入Metallica經典LOGO的元素（圖/臺虎）