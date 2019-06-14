台灣紙紮文化「極樂天堂」特展　法國博物館6/18登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）文化部駐法國台灣文化中心與法國凱布朗利博物館合作推出「極樂天堂」特展，展現台灣特色的糊紙工藝，將於6月18日展至10月27日止。

「極樂天堂特展」（Palace Paradise）是凱布朗利博物館（Musée du quai Branly - Jacques Chirac）首次以台灣作為年度主題的大型特展，也是文化部長鄭麗君去(2018)年訪法時，見證文化部駐法國台灣文化中心與該館簽定雙邊合作協議後的第一項合作成果之具體呈現。

凱布朗利博物館與羅浮宮、奧塞美術館、龐畢度中心並列為法國四大國立博物館，致力推介研究亞、非、美洲和大洋洲人類文明，彰顯文化多元性。

文化部表示，這次展出台灣傳統文化公藝俗稱紙紮的糊紙祭品，是台灣喪禮中常見的重要元素，當告別儀式結束，親友將不捨與掛念之情透過焚燒紙紮傳遞給另一個世界的往生者，確保他們於冥間仍擁有舒適的物質享受，一方面展現在生者對於過世親人的祝福與留戀，另一方面也顯示許多人嚮往往生之後仍繼續享受人間擁有的樂趣。

凱布朗利亞洲部策展人Julien Rousseau意圖以獨到的觀點將這特殊的文化介紹給法國人，透過紙紮祭品的製作技術，乃至其主要材質-紙張的象徵意義，探討這項傳統的根源，以及祭儀隨著台灣當代社會演變而生的原創性。

展覽分成三大部分，第一部份的「極樂天堂」由新興糊紙文化與Skea天堂紙紮兩個團隊創作，內容包括靈厝、居家用品與紙紮食物，都是早期傳統的喪葬祭品，意義上類似帝皇的兵馬俑一類墓葬品。

展覽第二部分名為「購物天堂」，著眼於奢侈品與新科技產品，展出名牌用品及最新潮科技的紙糊，像是安裝有專屬「天堂」應用程式的智慧型手機，呼應當代社會物質環境的變遷。

展覽最後一部分圍繞著祖先祭祀，以及免於受餓鬼騷擾的必行儀式，例如餓鬼節（中元節）所欲安撫的那些無人祭拜的好兄弟（孤魂野鬼），同時也讓大家了解祭祀與追思祖先的意義。

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「極樂天堂」特展展品（圖/文化部）