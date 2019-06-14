貿協新南攬才媒合會台中登場 新住民躍躍欲試

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）外貿協會為協助廠商加強拓銷新南向市場，延攬各界菁英，於今（108）年5月起於全臺（高雄、臺北、臺中）辦理3場「臺灣企業新南向市場攬才媒合會」，只要對新南向市場職缺有興趣的人才，不限國籍與行業均可報名參加。新南向攬才系列活動第三場今(13)日於台中長榮桂冠酒店舉辦，場面熱絡。

台中場徵才活動共有39家廠商參與，徵才企業不分在臺或海外臺商，臺中場參加廠商中，Sunpack Container & Packaging Corp特地從菲律賓、環隆科技 (越南) 責任有限公司則自越南返台徵才。

徵才廠商產業亦相當多元，包括精密機械、民生用品、資通訊、紡織、食品製造、汽機車零配件等，釋出職缺種類從主管、儲備幹部到業務、財務、技術研發、行銷企劃皆有，吸引157位人才投遞履歷，希望獲得面試機會。

外貿協會市場拓展處處長陳廣哲表示，外貿協會過去辦理海外拓銷活動，時常收到廠商反映欲拓展新南向市場卻苦無人才，或是海外據點逐漸擴張卻沒有適合的外派人才。為加強廠商服務，貿協首次舉辦針對新南向市場舉辦一對一人才媒合會，參與廠商不限產業，人才履歷投遞亦不限國籍，吸引不少新住民二代與臺灣本地具語言專長且有意外派工作菁英參與。

臺灣企業新南向市場攬才媒合會，首場已於5月21日在高雄辦畢，共有29家廠商參加，洽談場次208場，媒合潛在人才數達123位；6月4日台北場則有47家廠商參加，洽談場次382場，潛在媒合人才數有134位，反應熱烈。