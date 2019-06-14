油輪羅生門　美軍指「伊朗偷偷回收未爆水雷」 日打臉「非水雷攻擊」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美軍公開疑似未爆水雷的影像，以佐證國務卿稱伊朗是攻擊幕後主腦的說法。然而，遇襲船隻Kokuka Courageous所屬的日本國華產業，卻表示該船隻並非遭水雷攻擊。

13日，阿曼灣發生兩油輪遭攻擊事件。美國國務卿龐培歐指控伊朗是幕後策畫該攻擊的主謀，但未提供具體證據。

稍後，駐中東美軍公開影像，指Kokuka Courageous船身側面有疑似未爆的吸附雷（limpet mine）的物體。美軍並稱攻擊後9小時，伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」的船隻出現在現場，企圖回收該未爆雷，疑似是要湮滅證據。

（來源 AP）

五月時，美國也曾指控伊朗使用吸附雷攻擊4艘船隻。

然而，今日日本時間13時（GMT+9），國華產業社長堅田豐卻在記者會上指出，雖然美國表示發現未爆水雷，Kokuka Courageous的船員卻稱是飛行物衝撞向船身才發生爆炸的。

堅田社長發表自己的見解，指「著彈點的位置比水面高出許多，應該不是水雷、魚雷等所造成的」，並同意自家船員的目擊證詞，認為船隻「被砲彈之類飛行物攻擊的可能性較大」。堅田社長並表示只要該航線未被封鎖，仍會利用其他船隻，按原定計畫繼續運送甲醇。

台灣中油則未對該攻擊發布具體評論，只表明油品庫存無虞，是次事件不會影響台灣油品的供應。

日前，日本首相安倍晉三訪問伊朗，希望能化解兩國的緊張關係。現在看來是完全無用，反而讓日本被尷尬地夾在兩國之間。

美國國務卿龐培歐辯稱「伊朗不只拒絕日本的好意（協調美伊首腦會談），還攻擊日本的船隻、威脅到船員的生命安全，無疑是在侮辱日本。」伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）也回應，指美國毫無證據的指控是在「妨礙安倍首相所作的外交努力。」

日本官房長官菅義偉則表明，事情還在調查階段「先不要妄下定論」，並未偏袒任何一方的說法。