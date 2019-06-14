管中閔違法兼職 公懲會7/2首次公開審理開放旁聽

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台大校長管中閔曾於政務委員、國發會與經建會主委期間，以匿名方式為媒體撰文收取稿費，遭監察院認定違法兼職並通過彈劾，送交公懲會審理。首次準備程序庭將於7月2日下午3時開庭，罕見採公開審理方式，將釋出60個席次供民眾申請旁聽。

自由報導，公懲會認定管案為社會矚目重大案件，必須公開透明審判，故而決定開放公眾旁聽。這也是公懲會有史以來首見主動公開審理之案件。根據「公務員懲戒法」，合議庭審理案件一般而言不公開，採閉門審理。報導指，近年來只有一案是因被付懲戒人自行聲請，才採公開審理。

管案將由公懲會第一庭審理，合議庭成員包括石木欽（公懲會委員長兼審判長）、廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月。民眾若欲申請旁聽，將比照憲法法庭說明會，須攜帶身分證件，提前一小時至高院門口，登記領取旁聽證。採先到先核發方式，額滿為止。

聯合報引述監委王幼玲說法，依國稅局與壹傳媒所提供之資料，管中閔曾於任教台大期間為該媒體撰寫社論，包括「壹評論」、「壹看法」、「壹觀點」等單元，每年獲65萬元稿酬。他於2012年2月至2015年2月擔任公職，並未停止合作，有損公務紀律。

若公懲會認為管有違失，可能懲戒包括申誡、記過、罰款、減俸、降級、休職、剝奪或減少退休金、撤職、免除職務等。