游盈隆：蔡突然反殺勝出 史上最離奇總統初選民調

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）民進黨總統初選民調昨（13）日出爐，總統蔡英文勝出，結果跌破眾人眼鏡，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書上表示「這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調，我們該如何面對？如果我們相信，那是在挑戰我們的經驗、理性和常識。」

民進黨黨中央13日中午公佈2020黨內初選民調，蔡英文領先8.2個百分點出線。

長期研究民調的游盈隆昨（13）日晚間表示，這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調，我們該如何面對？相信或不相信？如果我們相信，那是在挑戰我們的經驗、理性和常識。除非我們進行民調驗票，但當賴清德已經宣佈接受民調結果，民調驗票已毫無可能。

游盈隆進一步表示，「初選民調不等於真實民意，2011年蘇、蔡總統初選民調結果就證明了一切。當蘇蔡初選民調都贏馬英九的時候，大選卻是蔡輸馬八十萬票。

當初選民調不等於真實民意的時候，勝利者在慶祝初選勝出的時候，難道一點都不心虛嗎？

真正重要還是在大選，但一家哭比較好，還是一路哭比較好？這是一個值得深思的問題。」

游語重心長地說，經過這次民進黨總統初選民調，誰還敢來挑戰民進黨總統初選？尤其是有現任總統執意參選的時候。賴清德勇氣可嘉，不畏橫逆，但恐成絕響，這才是民進黨最大的悲哀。