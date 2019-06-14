剛果伊波拉疫情蔓延到鄰國 烏干達已2死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）剛果民主共和國伊波拉疫情失控，正向鄰國蔓延！烏干達衛生單位週二深夜證實，9日起連續確診3起境內病例，其中2人已死亡。

CBS新聞報導，烏干達衛生部長Jane Aceng證實，烏干達國內首起伊波拉確診和死亡案例為一名5歲男孩，該患者與同住的5名家人被隔離在烏干達西部、靠近剛果邊境的布維拉（Bwera）某醫院，但不幸的該男孩於11日死亡，同住的3歲弟弟和50歲祖母陸續確診感染伊波拉，祖母於12日死亡，為第二起感染伊波拉病毒死亡案例。

ABC新聞轉述剛果衛生單位說法，5歲男孩的母親為剛果人，一家人5月份時曾回到剛果照顧罹患伊波拉的外公，外公於5月27日死於伊波拉。6月10日時該家族的14位成員試圖從剛果邊界進入烏干達境內，但被邊防人員發現他們疑似都出現伊波拉症狀後，一家人被轉送到剛果的醫院隔離。

但是其中6名成員不知用何種方法成功逃脫後，步行進入烏干達境內，經剛果衛生單位通報，烏干達衛生人員最終在位於卡西西（Kasese）的醫院發現他們。

世界衛生組織（WHO）表示，曾與烏干達這一家6口接觸過的人，已被密切追蹤。烏干達衛生部表示，第一線衛生人員14日將接受新藥接種，以利對抗病毒。

紐約時報報導，自去年8月疫情爆發以來，民主剛果已有超過2071起伊波拉病毒感染案例，截至今年6月10日已造成至少1396人死亡。由於當地戰亂頻仍，武裝份子常騷擾、攻擊甚至殺害提供醫療救助的人道救援組織，加上當地社區也抗拒衛生人員進駐與治療，導致疫情一發不可收拾。