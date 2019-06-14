港警投150催淚彈、拘捕11人　警務處長盧偉聰竟稱港警克制

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）針對反送中抗議，昨（13）日香港警方初步清點，共使用了150枚催淚彈及20餘發布袋彈，一共拘捕11人，其中6名為大學生。

2014佔領中環運動時，警方僅使用87枚催淚彈。本次遊行所使用催淚彈數量，比2014年多了七成，並出現警方對倒地示威者窮追猛打、對頭部近距離開槍的情形，引起外界質疑警察使用武力是否過當。

對此，警務處長盧偉聰表示，由於當下情況混亂，認為警員動武適當，且指警員表現克制。

政務司長張建宗則在接受港媒《now新聞台》採訪時，強調香港政府「高層無參與將金鐘衝突定性為暴動」及「開槍發射橡膠子彈的決定」，與香港警方進行切割。

另外，針對現場警察對記者開槍，香港記者協會發布聲明，嚴厲撻伐警方「危害記者安全及損害新聞自由」。記協更指出，事發當時記者都有穿著黃色背心供識別並攜帶記者證供查，卻仍有17件記者遭警察攻擊的事件，甚至有記者被警察大罵「記你老母」。

面對記協質疑，盧偉聰卻稱「自己對記者向來最客氣、最有禮貌」，惹來在場記者們發笑。

截至昨日，警方因示威相關理由共拘捕11人，其中6名為大學生。

根據香港大學校刊《學苑》的Facebook報導，分別有一名浸會大學及香港城市大學的學生，因暴動罪罪嫌被捕。浸大學生稱其頭部受傷，在城大友人的陪同下，到伊利沙伯醫院求醫時遭黑衣警察拘捕，但兩人否認到過金鐘。

而一名於拔萃女書院任教的通識科老師，因眼部中彈前往同間醫院求醫時，亦遭警方以暴動罪嫌逮捕。

根據《學苑》，另有四名香港大學學生被捕，有兩名以遊蕩罪被捕，另外兩名未知。

昨夜更傳出風聲，指警察在沒有搜索票的情況下，將到香港大學學生宿舍之一的李國賢堂搜索。此一傳聞引來立法會議員許智峯及鄺俊宇、多名律師以及大批學生或畢業生到場關注。

《學苑》事後在Facebook貼文，表示「虛驚一場」。議員許智峯指該事件足證「校園已瀰漫白色恐怖」。