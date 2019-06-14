國際學者漫步台灣東沙島　南海屏障藏生態之美

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）海洋委員會今(14)日在雄君鴻國際酒店舉辦「2019年東沙國際研討會」，並在前一天邀請美、加、英、印度、印尼、越南、比利時、馬來西亞、菲律賓等多位國際學者專家及駐台友邦大使共計70位訪賓，搭機前往東沙島參訪並實地體驗島上生活、認識風土人情和其生態之美。

海洋委員會表示，這次東沙島參訪活動由海洋委員會副主任委員莊慶達率隊，邀請吉里巴斯共和國大使、泰國貿易經濟辦事處代表、外交部、內政部、文化部、等部會長官、國內外學者專家近70人，先在島上地標「南海屏障」國碑前合影(照片如下，之後到海洋國家公園東沙管理站等地參觀，最後前往島上信仰中心「大王廟」祈福。

照片來源：海洋委員會提供

另外，來自各國的訪賓在參觀近期遷移揭牌啟用的東沙郵政代辦所時，寫了明信片寄回本國家鄉，彰顯台灣政府「郵政之所至，主權之所及」意涵，而代辦所外的巨鯊彩繪外牆與活潑可愛的鯊魚塑像也成了吸睛焦點。

海洋委員會說明，東沙環礁位在南海北方，環礁外形有如滿月，由於地理、生態特殊，擁有豐富多樣的海洋生物，台灣自2007年1月特別規劃為東沙環礁國家公園，海陸域總面積約為35萬3千多公頃，比現有6座國家公園面積還大，相當台灣島的10分之1。

東沙環礁國家公園包含特性不同但相互依存的生態系統，有別於台灣沿岸珊瑚礁生態系，複雜性遠高於陸域生態。位於東沙環礁西邊的東沙島，為唯一常年露出海面的東沙群運島中最大島嶼，以珊瑚沙和貝殼沙所形成沙灘，沙質柔細，海岸線綿長。

14日在高雄君鴻國際酒店舉辦「2019年東沙國際研討會」的專題演講與分組座談，以海洋法政、海洋生態、海洋產業、海洋安全、海洋文化及海洋科研等6大主題，進行廣泛的知識與經驗分享，也就未來東沙島的海事主張、生態復育及海洋科研提供方向，並擴大國內海洋專業人員對國際事務的參與，以展現台灣積極與國際社會接軌的決心。

照片來源：海洋委員會提供