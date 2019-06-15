想知道「＆」這個字的起源嗎？

很多人都知道「&」這個字相當於英文的and，也就是「和」或「及」的意思。例如，「湯姆&傑利」就是迪士尼卡通的「湯姆和傑利」。但是為什麼用「&」來表示and呢？知道的人也許就不多了。

原來「&」是由拉丁文衍生出來的一個變體字。按，「和」或「及」的拉丁文是「Et」。如果我們把「Et」連在一起寫成「&」，然後用一筆畫就變成「&」了。

拉丁語(Latin)是古代義大利中西部拉丁鄔(Latium)地區使用的語言，故名；古羅馬帝國興起之後，首都羅馬城就建在拉丁鄔地區，這地區的方言－－拉丁語也成了古羅馬帝國的主要語言。羅馬帝國覆亡之後，拉丁語(包括文字)仍然在歐洲許多地區通行。在中古時期的歐洲，拉丁文都一直被知識界廣泛使用，例如在神學、哲學、以及後來的科學等各方面。牛頓在1687年出版的重要科學著作《自然哲學的數學原理》(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)就是用拉丁文寫的。

在今日雖然通曉拉丁語文的人已經不多了，但是在科學文獻中仍然處處可見到拉丁文的影子；不但許多專業名詞是拉丁文，一些非專業用詞如「etc. (等等)」、「i.e. (亦即)」、「e.g. (例如)」等等，也都是拉丁文。

有趣的是在台語裡面也摻有少數拉丁語；例如台語的「麵包」叫做「páng」(讀如「胖」)，係來自拉丁語「panis」(麵包)。又如我們唱歌所使用的「唱名」，即：do-re-mi-fa-sol-la-si，也是源自拉丁語。

英國大文豪莎士比亞曾經寫了39齣戲劇，其中之《尤里烏斯‧凱撒》(Julius Caesar)敘述了古羅馬時代的一段歷史。凱撒是古羅馬一位傑出的軍事將領，在西元前58年至西元前49年之間征服了高盧(今之法國)，在國內一般庶民當中獲得極高的聲望，但同時也讓元老院裡的若干政敵感受到威脅。西元前49年，元老院終於採取行動，命令凱撒班師返回羅馬。凱撒原先不從，但元老院發出最後通牒，若不立即回國，將宣布他為國家公敵。

於是凱撒率著他的第13軍團班師回國。根據羅馬法律的規定，任何將領若無元老院的許可，均不得率領部隊渡過盧比孔河(the Rubicon)進入羅馬城。但是凱撒自認為擁有全國的高人氣，根本不把這個法律規定放在眼裡，悍然揮兵渡河進城。他回國之後，一方面積極掌控官僚體系，一方面推行許多討好中下階層庶民的措施。不久，凱撒見時機成熟，便自封為羅馬的「終身領導人」(dictator perpetuo)。西元前44年2月，有一位執政官在一項慶典上向凱撒獻上一只花環，並稱凱撒為皇帝。雖然凱撒當場沒有接受這頂象徵皇冠的花環，但政敵們認定他終將稱帝；於是開始策畫謀刺他。

西元前44年3月15日，凱撒應邀前往元老院開會。他剛一就座，謀刺他的元老們就圍攏過來，用匕首攻擊他。起先他奮力抵抗，但當他回首赫然發現他的心腹布魯圖(Brutus)竟然也是行刺者之一時，便放棄抵抗，只對布魯圖說：「& tu, Brute?」－－這是一句拉丁語，意思是「布魯圖，你竟也…」，說了之後就被亂刀殺死。(& = Et，如前述)

凱撒生前自封為羅馬的「終身領導人」，成為一位實質的獨裁者。他深信一般的羅馬公民都會支持他；但他萬萬沒想到最後會死於自己心腹的刀下。

他的遭遇適足為後世獨裁者戒。