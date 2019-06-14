美參院院會通過 史達偉出任國務院亞太助卿

美國聯邦參議院院會今天通過退役空軍准將史達偉出任國務院亞太助卿職務。他在參院外委會提名聽證會書面聲明中曾表示，中國應停止對台施壓，並恢復對話。

參議院院會昨天以93票同意、4票反對，終止對史達偉（David Stilwell）人事案的辯論，提交院會表決。院會今天下午以94票贊成、3票反對通過這項人事案，結束國務院長達近一年無人主責亞太事務的窘境。

史達偉3月出席聯邦參議院外交委員會提名聽證會提出書面證詞談及中國，他表示，作為戰略競爭對手，中國展現長期挑戰。

他指出，美方願意持續與中國在北韓非核化、反毒品等議題上合作，促進利益，但也會在利益分歧處持續競爭。他也對中國利用機密、腐敗與強硬手段干涉境外事務並利用軍事威脅脅迫其他國家表示擔憂。

談及兩岸，史達偉指出，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復與台灣民主政府對話。

未來他將致力向中國展示以更好的方式實現民族復興目標，包括尊重人權、宗教自由與其他國家的主權，同時堅持雙邊關係的公平與互惠。美方依據台灣關係法與美中三公報，希望能以台海兩岸人民都能接受的方式和平解決分歧。

會說中文與韓文的史達偉曾派駐美國駐北京使館擔任武官，也曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職，曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，提名亞太助卿前擔任印太司令部中國戰略研究小組主任，熟悉中國與亞洲事務。

史達偉被外界認為對中立場強硬。連同與白宮安全顧問波頓（John Bolton）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），史達偉上任後，美國國安、經濟、外交政策皆由鷹派主責。