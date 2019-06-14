高雄市登革熱再增群聚感染 鳳山區也淪陷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署公布高雄市再新增2例本土登革熱病例，今年已累計20例本土登革熱病例。而昨（13）日新增2名患者均無疑似症狀，不過由於2人均檢出感染登革病毒第四型，主要活動地包括三民區群聚週邊之高風險地區，研判仍屬第一波群聚感染。

新增2例本土登革熱病例，為居住三民區鼎金里70多歲女性及鳳山區中和里50多歲男性，2人均無疑似症狀，為衛生單位於社區擴大採檢859例中，2人均檢出感染登革病毒第四型。由於2人主要活動地包括三民區鼎金里、金獅湖公園及金獅湖市場，與鼎金里及鼎西里群聚疫情具高度地緣相關性，研判屬同一波群聚感染。

疾管署表示，由於第四型登革熱臨床症狀較不典型，多數個案僅輕微發燒及肌肉痠痛，像12日新增的2名個案，就醫2至3次後才被通報確診，隱藏期也高於3天之標準，其中一名10歲患者甚至曾被懷疑是腸病毒；而昨日確診的2名新增病例均無疑似症狀，增加疫情傳播風險。

疾管署防疫人員仔細檢視水溝是否有病媒蚊孳生（圖／疾管署）

今（2019）年截至目前國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區18例（鼎金里15例、鼎西里2例、鼎力里1例）、鳳山區（中和里）及前鎮區各1例；另有165例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次呼籲，近日各地降雨不斷，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」，應仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，並將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器澈底清除，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫療院所及時診斷與通報。同時也籲醫療院所提高警覺，如遇有發燒症狀之患者，應立即使用登革熱NS1快篩輔助診斷，並加強疑似個案之通報，以利衛生單位及時採取防治工作。