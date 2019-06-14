中油油輪波斯灣遇襲　美譴責：伊朗幹的　俄：別急著下定論

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）昨（13）日，波斯灣有兩艘油輪遭魚雷攻擊，其中一艘為中油所承租的油輪。美國國務卿龐培歐指幕後策畫者是伊朗，對此伊朗予以否認。

事件後，龐培歐召開記者會，稱根據攻擊所需的情報能力、武器、技術，加上伊朗曾揚言要封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國故而判斷是伊朗在幕後策畫此次攻擊。龐培歐並稱攻擊民用商船的行為「不可饒恕」。

然而，龐培歐並未提供任何具體的證據，也不接受提問。

5月12日時，同個海域也發生4艘油輪遇襲事件，美國當時也指責為伊朗所為。

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）否認伊朗與此事有任何關聯，並稱該攻擊更有可能是伊朗的敵人為栽贓伊朗所為，強調立刻進行區域對話的重要性。

俄羅斯與伊朗有著同盟關係，其外交部次長裏亞布科夫（Sergei Ryabkov）也警告，「切勿過早下定論，尤其是在譴責不喜歡的人時」，指這起事件很有可能成為對伊朗施壓的藉口。

英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）則稱，伊朗如果是幕後元凶，是「非常愚蠢的行為」。但對於是否將此事歸咎伊朗，他語帶保留，僅稱會「從相信同盟國美國為出發點，來關注這起事件。」

遇襲的兩艘油輪，一艘是中油承租自挪威Frontline公司的Front Altair，另一艘是屬日本國華產業的Kokuka Courageous。

襲擊事件發生後，紐約交易所的原油期貨隨即上漲4%，足顯該海域對全球原油供應穩定的重要性。