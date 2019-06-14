聲援「反送中」　美國國會跨黨派議員重提《香港人權與民主法》草案

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中美貿易戰與香港「反送中」示威引發國際關注，美國國會跨黨派議員為表達其對香港人權與法治的支持，昨(13)日提出《香港人權與民主法》草案，要求國務院每年檢討香港自治情況。

綜合媒體報導，《香港人權與民主法（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）》草案曾於2017年在美國參眾院被提出，但因未經過全體投票故未正式立法，如今卻因香港政府執意將《逃犯條例》送立法會二讀，再次被提出。

28頁的法案由民主黨籍美國眾議院中國事務委員會主席麥高文（Jim McGovern）、共和黨籍克史密斯（Chris Smith），及參議員盧比歐（Marco Rubio）聯合提出，獲得多名議員連署支持。該法案是要確保1992年通過的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）得到合理保障，因此要求美國國務卿每年對香港自治情況進行檢討。

《自由時報》報導，《香港人權與民主法案》將設置懲罰機制，涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員，將禁止進入美國境內，也將凍結其在美國的資產。

《The News Lens》引述美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的聲明表示，此引渡法案危及長達20年的強大美國-香港關係，倘若通過，美國國會毫無選擇餘地，不得不重新評估香港在「一國兩制」架構下是否擁有「充分自治」，她並和參議院多數黨領袖麥康奈爾發表聲明，譴責「危險的」逃犯條例，「美國與香港人民站在一起。」

另外，美國國會於1992年通過的《美國-香港政策法(United States–Hong Kong Policy Act)》，將香港視為「香港獨立關稅區」，也就是讓香港免於現在貿易戰美國對中國的懲罰性關稅，並可參與世界貿易組織等國際機構。

香港9日舉辦「反送中」大遊行，吸引逾百萬港人上街抗議，香港政府原定於12日審議《逃犯條例》條正案，卻因上萬名港人包圍立法會與政府總部主要交通要道而延期，同時爆發警民衝突，造成72人受傷，當中2人重傷。立法會主席梁君彥宣布，6月20日表決該條例。