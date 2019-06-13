理想大地聯手貝恩 創造旅行最幸福的家庭記憶

花蓮理想大地渡假飯店致力於創造親子間與大自然的零距離旅行，以「理想的渡假是停留，不是奔波，是散步，不是趕路」的悠閒精緻的旅遊型態，規劃2.2公里親水傍綠的人工運河，園區內西班牙建築更融入花蓮山脈與雲海，悠然的自然氛圍被譽為提升心靈之地，今年首度與知名婦嬰用品品牌-貝恩攜手合作「貝恩親子假期」，為全家人規劃了一場別開生面的親密旅行。

在理想大地住宿不只有一間舒適的客房那麼簡單，「貝恩親子假期」提供兩天一夜閣樓童畫套房住宿，25坪的上下兩層閣樓套房，讓父母與孩子能各自擁有獨立大空間，閣樓童畫套房更是開啟一道孩子的童話世界夢想之門，主打童話故事的閣樓套房，擁有牆面上的主題彩繪故事，床頭櫃旁更擺放著故事繪本及CD音樂，除了可以沉浸在童話故事氛圍中，藉由繪本也讓父母以說書的方式增加孩子間的親密互動，住宿內含陽光活力早餐、幸福自助晚餐、環保電動遊艇搭乘，入住再贈貝恩寶寶過夜包，營造親子間最幸福的家庭記憶。

理想大地對於天然的堅持，與貝恩的理念不謀而合，今年首次合作，入住貝恩親子假期再送貝恩寶寶過夜包，過夜包內含嬰兒泡泡香浴露、嬰兒洗髮精、嬰兒爽膚乳液及嬰兒保養柔濕巾，貝恩堅持使用植物萃取的成分，以及不添加致敏物的堅持，保濕系列更富含菩提花植物萃取精華及甜杏仁油滋潤保養，即日起至8/31前，用愛提供最頂級的旅行呵護，四人同行入住閣樓童畫套房，每人6,150起，更多詳情請查詢官網www.plcresort.com.tw ，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。