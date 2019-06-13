燥熱夏夜的好眠幫手 IMAGER-37易眠床台美雙專利系列正式開賣

根據世界睡眠協會（WSS）的《Sleep Medicine》（睡眠醫學期刊）公布，台灣失眠盛行率約17%，相當全台有五分之一的人口深受失眠之苦，且隨著夏季電價調漲，民眾在炎炎夏日的天氣卻可能得謹慎使用冷氣的前提下，睡眠品質恐無法被完善兼顧。深耕台灣20年的在地品牌IMAGER-37易眠床‧易眠枕，將讓您在今年夏天的夜晚不再燥熱難眠！即日起推出全新系列台灣美國雙發明專利「PCM長效調溫層床墊系列」，床墊採用獨家溫感塑形材質，搭配可長效調溫的PCM相變化材質，不僅成功改善傳統記憶床墊睡久容易升溫不透氣的缺點，還能完整貼合身體曲線，讓身體壓力平均分佈，提供最適當的支撐力，給您整晚舒適的體感溫度與睡眠感受。自即日起至6月30日止，IMAGER-37易眠床‧易眠枕品牌年中慶同步開跑，大方回饋消費者，多款熱銷商品特惠5折起，邀您至門市體驗選購。此外，IMAGER-37易眠床‧易眠枕今年連續第8年響應家扶基金會《用愛包圍受虐兒》公益活動，年中慶期間除享有商品全面9折與滿額折抵等多項優惠外，購買指定款商品，IMAGER-37易眠床‧易眠枕將與您一同捐款幫助家扶基金會《用愛包圍受虐兒》專案，邀請您一起用愛守護並關懷孩子的健康安全與成長。

台塑集團、晶華酒店指定專用的睡眠專家 打造台美雙專利最適合台灣人舒眠的好床

寢具品牌IMAGER-37易眠床‧易眠枕為國內知名寢具大廠世大化成旗下品牌於2000年創立，近20年來秉持著提供消費者最好的睡眠產品信念，在市場上已成功建立良好口碑，就連台塑集團前董事長王永慶先生也是IMAGER-37易眠枕的愛用者，曾自掏腰包贈送13萬顆易眠枕給台塑集團與長庚醫院，提升內部員工與醫院病患的睡眠品質，自1999年至今，台塑集團持續以專案方式為提升全體員工睡眠健康而努力；國內知名飯店晶華酒店也是易眠床的忠實愛用者，秉持著以客為尊的經營理念，看準易眠床特殊的減壓支撐功能，從2003年至今全面採用易眠床墊於集團飯店體系，給旅客最好的睡眠體驗與感受。因為「睡飽了，自然就會想微笑！」一直是IMAGER-37易眠床‧易眠枕想要傳達的，睡眠品質的好壞與現代人的生活影響息息相關，也忠實的反映IMAGER-37易眠床‧易眠枕努力守護健康睡眠的精神。

IMAGER-37易眠床‧易眠枕今年再次突破創新，以獨創的雙重太空科技材質（溫感記憶材質與PCM相變化材質）應用於自家易眠床枕產品，保留原有舒適包覆支撐的睡眠感受，更改善傳統記憶床墊材質睡久容易升溫不透氣的缺點。易眠床在床墊中使用PCM材質製成調溫層，配合特殊的床枕透氣與調溫設計，PCM床枕可強化床墊的長時間散熱與溫控功能，同時避免因材質過度涼感而影響睡眠，在台灣夏季夜晚悶熱的氣候環境，帶給消費者最舒適的睡眠品質。此外，溫感記憶材質的優點也能保留，利用溫度感應特性，當床墊接觸人體體溫（37°C）時床墊材質會慢慢變軟而包覆身形，未接觸到肌膚體溫的位置則仍保有舒適硬度支撐身體，不僅完整貼合包覆背、腰、臀，還可維持良好且平均分佈的壓力，藉由特殊溫度感應記憶材質，呈現最適合人體的柔軟度與支撐性，讓您保有一夜好眠，向失眠Say No！

PCM新品歡慶年中最推薦 涼夏好眠優惠下殺5折起

自即日起至6月30日止，於年中慶期間，IMAGER-37易眠床‧易眠枕大方回饋消費者，除了商品全面9折，再享消費滿5,000元送500元優惠（易眠1001及特價品除外），另單筆消費滿2萬元再折500元，滿4萬元再折1,000元等滿額折抵優惠，買越多折越多（特價品除外）。而PCM新品系列也有新品體驗優惠，凡購買易眠床PCM長效調溫系列（152x188x23cm）加碼再送易眠枕PCM長效調溫系列（因目前PCM床墊展示櫃點有限，為節省您寶貴時間，煩請體驗前先致電0800-370-000詢問櫃點資訊，附件同步標註PCM長效調溫系列展示櫃點），全台26間百貨專櫃及1間旗艦店各限量30張床墊；易眠枕同步祭出PCM長效調溫系列TS+型和VS+型各櫃限量30組，激殺特惠5折起，快到門市試躺體驗！

攜手家扶用愛包圍受虐兒 邀您加入護童者聯盟

近年來兒童受虐與受害事件頻傳，IMAGER-37易眠床‧易眠枕不只關心您的睡眠品質，也關心缺乏呵護的受虐兒。IMAGER-37易眠床‧易眠枕今年連續第8年響應家扶基金會《用愛包圍受虐兒》，自即日起至IMAGER-37易眠床‧易眠枕全台百貨專櫃及旗艦店，購買指定款易眠枕（B、K、V、T、V+及T+系列）及易眠床薄墊（4.5、5.5、6.5、7、7.5及9cm），可享8折優惠，IMAGER-37易眠床‧易眠枕再與您一起捐贈101元；購買易眠床指定款厚墊（20、22及23cm），不僅享8折優惠，IMAGER-37易眠床‧易眠枕再捐贈1,001元，做為2019年度家扶基金會《用愛包圍受虐兒》專案計劃經費，邀您一起關懷兒少保護議題，攜手幫助需要的孩童走出黑暗森林，讓他們健康、安全、快樂的成長。