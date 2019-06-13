福衛七號發射時程延後 台灣時間25日升空

已運送到美國佛羅里達州甘迺迪太空中心的福爾摩沙衛星七號，因應整合測試作業，發射時間稍有延後，預計美國時間24日11時30分發射，新竹太空中心於25日11時30分同步直播。

台美歷年最大的衛星合作案福衛七號原預計美國時間22日發射，國家太空中心副主任余憲政今天受訪表示，這次福七所搭載的火箭有25顆衛星，福七是其中6顆，因此整合測試的時間比較長，不過福七抵達美國後，衛星本身的整合測試沒有任何問題。

余憲政表示，發射當天氣候也是重要因素，包括測量火箭上空的氣流，若氣流過快可能影響火箭發射軌跡。

科技部長陳良基等人也將赴美親自見證福七發射，台灣參觀發射人數約有400多人，含當地華僑。發射當天，新竹太空中心將同步直播。

太空中心表示，預估發射後91分鐘，福衛七號跟火箭脫離，6小時後與台灣地面接收站聯繫。但衛星要均勻分布在軌道上則需花19個月時間，因為衛星升空後要從720公里高空調整到550公里工作軌道，每顆衛星需108天時間，6顆加總需要19個月時間。

福衛七號是6枚任務衛星構成的星系，相較福衛三號的資料蒐集，由2000點增加至4000點以上，特別加強中低緯度地區的觀測效果，大幅提升颱風、梅雨及劇烈天氣預報的準確度，可說是2.0版的「太空中最精準的溫度計」。