雨傘抵擋警方催淚瓦斯 香港反送中登時代封面

香港警察昨天對手無寸鐵的反送中群眾發射催淚瓦斯與橡膠子彈時，示威者拿雨傘當作臨時盾牌抵擋，一把黑傘遺落街頭的畫面登上時代雜誌封面。然而，今天仍有千人無畏衝突上街。

香港爆發暴力衝突的立法會周圍，今天仍有一些抗議群眾聚集，急著阻止警察移走他們的面罩與食物等補給。在學生加入下，示威群眾聲勢逐漸壯大，從今早原本約20人，中午增至數千人。

配備安全帽與盾牌的身穿制服警察，今天堵住高架走道的出入口，附近也停了一長排警車，便衣警察忙著檢查通勤民眾身分。

香港昨天的反送中示威，是自英國1997年移交主權以來的最嚴重暴力衝突之一，有關當局宣布本週關閉金融區政府辦公室。

昨天的示威活動爆發一連串小衝突，警方發射橡膠子彈、催淚瓦斯與胡椒噴霧，驅離聚集於香港立法會的示威群眾。香港醫院管理局表示，截至昨晚10時，共有72人送醫。

美國「時代雜誌」（Time）今天以「抵抗」（The Resistance）為題報導香港反送中示威，封面照片是一把撐開的雨傘遺落在煙霧瀰漫的街頭。

時代雜誌內文以「香港是全球自由保衛戰前線」（Hong Kong is on the Frontlines of a Global Battle For Freedom）為題，報導抗議群眾將雨傘擺在身側，當作抵擋警方催淚瓦斯與胡椒噴霧的臨時盾牌。

香港政府擬修改的逃犯條例，將涵蓋香港居民以及居住或在香港旅遊的外國及中國公民，各界擔憂可能會威脅到支撐香港國際金融地位的法治。

昨晚是自9日反送中抗議活動以來，第3晚出現暴力衝突。主辦單位表示，9日反送中示威有100多萬人參加，是自香港1997年回歸以來規模最大的街頭示威。

從昨天深夜到今天凌晨，仍有數千名示威群眾留在金鐘地區立法會附近，有數千人撤到中環金融商業區，此區設有亞洲最大企業與連鎖飯店的高樓，包括匯豐銀行（HSBC）與友邦保險集團（AIA）等。

中環附近的多數道路今天開放車輛通行，但立法會旁邊的主要購物中心太古廣場依舊關閉。渣打集團（Standard Chartered）、中國銀行（Bank of China）與星展集團（DBS）等銀行表示，已經暫停此區的分行服務，直到進一步通知。

設於中環的各大銀行強調「照常營業」，但許多銀行讓職員選擇在家辦公。

《時代雜誌》臉書