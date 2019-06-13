五峰國中「生涯微電影」課程 連續兩年獲教育部績優學校

新北市五峰國中連續二年獲得教育部績優學校的殊榮， 今(13)日於「 國中生涯發展教育特色活動暨課程績優學校頒獎典禮」授獎， 五峰國中今年以「生涯微電影」特色課程鼓勵學生適性發展，連續兩 年榮獲全國生涯特色課程績優學校， 新北市也是全國唯一連續獲得此項殊榮的縣市。

新北市教育局近年積極推動適性輔導及生涯發展教育，今年全國4所 績優學校，新北市學校就有2所獲獎， 其中除五峰國中連續2年榮獲全國特優學校， 漳和國中第一年申請即獲得績優學校肯定， 在在顯示新北市落實生涯發展教育品質有目共睹。

五峰國中是本市生涯發展教育中心學校，羅珮瑜校長表示：「 今年首次入選『親子天下教育創新100』的『生涯微電影』 特色課程，主要藉由拍攝生涯相關的微電影，培養學生五力— 自我覺察力、團隊合作力、藝術鑑賞力、跨界整合力、追夢行動力」 。學生提到，課程中所學的能力可運用在生活中、 啟發自己的創造力、享受和組員一同完成作品的喜悅， 更重要的是透過拍攝的過程，思考自身的優弱勢， 對於未來升學或是生涯抉擇想法更清晰。

另外獲得績優學校漳和國中實施「生涯特色課程—密室逃脫」， 讓學生化身小小福爾摩斯，親身參與運用多元智能破解密室的難關， 關卡以「漳氏家族的故事」為遊戲的主軸，運用閒置的地下室空間， 設計密室情境，搭配場地佈置與音樂， 讓刻板傳統的課堂瞬間成了真實感十足的解謎遊戲。 課程後同學紛紛在聯絡簿和學校的FB留下自己的心得。

教育局推動生涯發展教育不遺餘力， 除開學前完成生涯發展教育計畫並經過教育局聘任專業委員審查通過 ，並每學年度規劃輔導訪視，協助各校推動生涯發展教育， 此外透過全國最多15所職業試探暨體驗教育中心提倡職業試探、 校校成立技藝教育課程、 每年舉辦全國最多場次寒暑假育樂營及技職宣導等各項多元課程及活 動，期能啟發學生自我覺察與探索、生涯覺察與試探， 進而達到生涯探索與進路選擇。