爭取農民權益、促公平貿易　迦納與象牙海岸暫停可可豆銷售

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了爭取可可農的權益，世界兩大可可生產國，非洲迦納與象牙海岸，11日共同宣布暫停可可豆的交易，並揚言買家若不將價格調到每公噸2,600美元的話，將不再重啟貿易。所幸兩日會議已取得各界的共識，並預定在7月3日開會討論底價定價方案。

法新社引述迦納可可委員會(Ghana cocoa Board)主席Joseph Boahen Aidoo的說法並表示，多年來，可可價格都是由買家訂定。為了改變這一局勢，決定「訂定可可豆的底價，因此迦納與象牙海岸暫停銷售2020至2021年間生產的可可作物，重啟貿易的時間將另行公告。」

他還說，原則上，「每公噸2,600美元」是由生產業者、零售商與政府官員這兩天齊聚迦納首都阿克拉(Accra)所同意的售價。底價會議預定下(7)月3日在象牙海岸的首都阿必尚(Abidjan)舉行。

在全球巧克力市場價值達1,000億美元中，農民只能分得60億美元。迦納副總巴烏米亞(Mahamudu Bawumia )對此現況表示極為不合理，兩國政府因此致力為農民爭取獲利。他還說，可可豆的合理價格將有助於支持政府對農村基礎設施的投資，並改善其生活條件。

就在開會同時，美國紐約的交易市場的可可豆價格，每公噸價格來到2,552美元。荷蘭銀行(ABN Amro)商品分析師Casper Burgering表示，這次的價格上漲可能只會是暫時性的。因為，現在可可豆的供應尚足以滿足世界需求。他還說，這種底價措施恐怕還要一年左右的時間擬定，因此當前的價格可能會再下降。