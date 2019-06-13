美伊和事佬安倍訪伊朗　最高領袖：伊朗無發展核武意圖

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本首相安倍晉三於12日到訪伊朗，會晤伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）及伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）。外界關注安倍此行是否能如願化解美伊緊張關係，並促成兩國首腦會談。

安倍首先會訪伊朗總統羅哈尼，表示只要伊朗恪遵伊朗核協議（Iran nuclear deal，正式名稱為聯合全面行動計畫Joint Comprehensive Plan of Action），日本便有意願繼續在波斯灣岸基礎設施投資及石油進口等經濟方面上與伊朗合作。

安倍更強調「日本不會站在先發動戰爭的那方，哪怕是美國（先發動戰爭）」。

羅哈尼則指出，與美國關係緊張的根本原因是「美國對伊朗發動的經濟制裁」，明確表明伊朗「不希望戰爭發生」，並稱「感謝日本對伊朗核協議的支持」。

日媒NHK於記者會後，稱伊朗態度顯未軟化，「依舊看不見通往緩和（美伊）關係的道路」。

安倍接著於今（13）日下午與伊朗最高領袖哈梅內伊見面。根據伊朗憲法，伊朗最高領袖超越總統的最高宗教、政治及軍事領導人，且終生任職。

安倍於會晤後向記者表示，他於會中「將川普的意思（首腦會談及避免事態惡化）率直地傳達給哈梅內伊領袖」，並替哈梅內伊領袖傳話，指伊朗「沒有製造、保有或使用核武器，既沒有意圖，更不應該（發展核武）。」

然而，對於是否要接受川普首腦會談的邀約，哈梅內伊領袖卻表示考慮拒絕。他批評美國「不守信用」，稱伊朗「作為一個賢明的國家，不該重蹈核協議的覆轍」。

日前，川普在英國曾表示不希望與伊朗衝突上升，但不排除動武可能。

外界仍高度關注，安倍此次訪問，是否真能緩和美國伊朗雙方對立的緊張關係。