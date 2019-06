「反送中 」 外交部：台灣將與香港人一同奮戰到底！

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)香港「反送中」引全球關注。今外交部副發言人歐江安表示,將密切關注香港情勢,希望各界一同守護香港,為之奮鬥。

近日,百萬香港人民發起「反送中」大遊行,抗議香港政府強推《逃犯條例》修訂。

對此,外交部長吳釗燮9日推文堅定支持香港人民捍衛自身權益。

The government & people of #Taiwan are in solidarity with those participating in the mass protest against the extradition bill in #HongKong. It's critical that the voice of the people be heard & every possible step taken to safeguard freedom, #HumanRights & rule of law. https://t.co/jU1pSy92Tw