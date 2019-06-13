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「反送中 」 外交部：台灣將與香港人一同奮戰到底！

外交部將會密切關注香港情勢發展，也提醒國人赴香港旅遊、轉機要注意人身安全

By 蔣佩庭, 台灣英文新聞
2019/06/13 17:08
(圖片來源：維基百科)

(圖片來源：維基百科)

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）香港「反送中」引全球關注。今外交部副發言人歐江安表示，將密切關注香港情勢，希望各界一同守護香港，為之奮鬥。

近日，百萬香港人民發起「反送中」大遊行，抗議香港政府強推《逃犯條例》修訂。

對此，外交部長吳釗燮9日推文堅定支持香港人民捍衛自身權益。

根據《今日》報導，外交部副發言人歐江安表示，部長推文表示支持香港人民，捍衛自由、民主、人權與法治。希望香港人民知道自己並不孤單，因為台灣將一同奮戰到底。

另外，總統蔡英文12日也在臉書上發文表示支持香港「反送中」行動。

歐江安進一步說明，蔡英文12日的發文表達台灣政府將會一起為自由、民主、人權、法治奮鬥。並強調我們要守住台灣，撐起香港！信仰民主自由的人都會與香港人站在一起。

港澳事務主管機關陸委會更是於12日晚間發布新聞稿回應，「一國兩制」既得不到人心，又自曝其可憎與狡詐。

最後，外交部將會密切關注香港情勢發展，也提醒國人赴香港旅遊、轉機要特別注意人身安全。
反送中
香港
台灣

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