台北凱撒Checkers「皇家伯爵珍奶饗宴」Buffet甜蜜試吃價69折起

炎炎夏日讓人想來一杯清涼的手搖飲，而飲料界中人氣最高的珍珠奶茶不只受到台灣人喜歡，也是很多國際觀光客來到台灣必嚐的美食之一，根據台灣連鎖暨加盟協會統計，每一年大約可以賣出10億杯，在全球更是牽動了500億美元的產值，而現在珍珠奶茶的吃法越來越多變化，台北凱撒大飯店Checkers餐廳亦看中此趨勢，推出珍珠奶茶系列甜點與Pizza，將這個台味招牌飲品來個華麗的大變身，讓今年夏天再度掀起一波珍珠奶茶熱潮！

不用再煩惱沒吸管怎麼喝珍奶了~台北凱撒Checkers於6月中推出可以用「吃」的珍珠奶茶甜點，這一系列皇家伯爵珍奶甜點饗宴，是Checkers點心坊師傅使用頂級的TWININGS唐寧皇家伯爵鮮奶茶加上蜜漬珍珠設計而成夢幻甜點，伯爵茶味濃郁、珍珠Q彈…絕對「珍」服你心！

外型本身就激似一杯迷你珍奶手搖飲的「珍珠伯爵鮮奶酪」，一出場就讓人驚嘆不已，質地輕盈爽口而充滿伯爵茶香的鮮奶酪，淋上薄薄一層的奶泡和咕溜珍珠，再巧妙的以巧克力捲替代吸管，甚是誘人！

讓人魂牽夢縈的「焦糖伯爵珍珠慕斯蛋糕」，口感綿密滑順的奶茶慕斯遇上濃郁香甜的焦糖，這樣完美的組合，讓人一入口就甜蜜感爆棚！不能錯過的還有「法式珍奶泡芙」，使用法式作法的蓬鬆的軟泡芙，包裹著醇厚迷人的奶茶卡士達醬與粒粒晶瑩剔透的Q彈珍珠，嘴裡盡是幸福洋溢的味道。

另外「珍」心推薦的就是Checkers的招牌「珍奶Pizza」，堅持嚴選義大利進口杜蘭小麥粉手桿PIZZA餅皮，鋪上現煮的Q彈珍珠和濃濃奶茶香卡士達醬再送入義大利進口要價200萬的窯烤爐，光是看師傅剛從窯烤爐剷出熱騰騰珍奶Pizza的那一刻，光靠「珠圓玉潤伴奶香」讓人垂涎欲滴的賣相就足已融化了眾多少女心，一拉開時的起司牽絲畫面牽的人絲絲入魂看起來更是超療癒！

想要一次品嚐到Checkers這次所推出的伯爵珍奶的系列餐點?即日起至台北凱撒大飯店FB粉絲團的「尋找今夏珍愛」活動貼文按讚並留言寫下您心目中的「珍愛」是哪款餐點，就有機會獲得Checkers平日雙人午餐(價值1,716元)，盡情大啖高品質的甜點與各式特色餐點。

等不及活動結束就想要立馬來朝聖的甜點控、珍珠控們，台北凱撒也貼心推出超值的新品試吃價優惠：平日下午茶420+10%元、平日午餐580+10%元、平日及週日晚餐680+10%元、週六午晚餐及週日午餐780+10%元、假日下午茶490+10%元，最低下殺69折起的超暖心飯店Buffet，堪稱把吃到飽的CP值推到史上最高！同場再加映「豔夏黃桃派對」，焗烤奶油蜜桃雞、酥炸魚佐蜜桃醬、蜜桃優格慕斯蛋糕、白酒蜜桃凍…等，熱情可口的繽紛組合，好吃又好拍多重享受！