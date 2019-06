香港抗爭期間　Telegram遭中國「國家級別網攻」

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)Telegram總裁杜洛夫(Pavel Durov)昨(12)日在Twitter上發布,Telegram遭受來自中國的DDoS網路攻擊,而攻擊發起時間正好是香港反修例示威遊行期間。

昨日19時,Telegram的官方Twitter帳號稱受到強大的DDoS網路攻擊,使用者可能會出現網路連接問題。

之後,杜洛夫在個人Twitter上推文,指出該「國家級別(200-400 Gb/s)」的攻擊大多來自中國的IP地址,且正好與香港反修例示威遊行同一時間發生(coincided)。

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.