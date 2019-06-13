香港抗爭期間　Telegram遭中國「國家級別網攻」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Telegram總裁杜洛夫（Pavel Durov）昨（12）日在Twitter上發布，Telegram遭受來自中國的DDoS網路攻擊，而攻擊發起時間正好是香港反修例示威遊行期間。

昨日19時，Telegram的官方Twitter帳號稱受到強大的DDoS網路攻擊，使用者可能會出現網路連接問題。

之後，杜洛夫在個人Twitter上推文，指出該「國家級別（200-400 Gb/s）」的攻擊大多來自中國的IP地址，且正好與香港反修例示威遊行同一時間發生（coincided）。

IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception. — Pavel Durov (@durov) 2019年6月12日

杜洛夫稱此攻擊已非頭一遭，暗指4年前「709維權律師大抓捕事件」時，Telegram也受到來自亞洲的不明DDoS攻擊，幕後元兇直指北京當局。

攻擊發生後1個小時，Telegram宣布網路恢復穩定，且強調使用者資料安全並未受損。

由於Telegram被視為相對安全的通訊軟體，受香港人青睞。於香港抗爭期間，抗議民眾於Telegram上組織多個互助群組，以交流資訊或尋求協助。近日，更有香港學生因管理Telegram的群組遭港警拘捕。

Telegram自2015年10月起便遭中國防火牆封鎖，是次DDoS攻擊不大可能中國民間所為，而很有可能是中國政府企圖阻撓香港抗議相關資訊的流通。

DDoS攻擊（distributed denial-of-service attack）又稱分散式阻斷服務攻擊或洪水攻擊，指駭客對伺服器發送大量的垃圾請求，意圖耗盡伺服器的處理資源進而癱瘓該網路服務。通常駭客會利用已遭惡意軟體駭入的電腦，亦即所謂的「殭屍網絡」（botnets），來發動龐大且難以追蹤的DDoS攻擊。