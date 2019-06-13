怕痛拒絕化療！　醫：減緩不適感　免疫營養是關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據調查顯示，許多癌症病友在化療過程中，曾因副作用不適而萌生想中斷或要放棄治療的念頭。成功大學附設醫院乳房醫學中心李國鼎主任表示，由於化療過程中身體可能會導致發炎反應，但只要透過免疫營養素的補充，將可提升體內抗炎反應，強化免疫系統，緩解治療所帶來的不適。

中華民國乳癌病友協會最新調查顯示，面對治療過程，近8成乳癌患者會因治療產生的副作用而出現營養不良的風險，包含多數病友最害怕的口腔黏膜破損、口腔潰瘍、掉髮及腸胃道不適等，影響生活品質與治療效果，嚴重的甚至會影響抗癌結果！

同時，根據調查顯示，約有七成五的乳癌病友對於癌症營養不甚了解，甚至仍持有錯誤觀念與迷思，多數患者普偏認為避免攝取過多熱量，以蔬菜水果為主的生機飲食、素食，可達到餓死癌細胞的效果。

針對這些觀念，童綜合醫院營養治療科技術主任李沛融表示都是錯誤的認知。癌症治療的營養需依照個人狀況補充至為關鍵，若採取單一營養的飲食方式，可能會容易因為營養素不均衡而造成體重減輕或體力變差，甚至影響治療結果。

根據ESPEN歐洲營養指南建議，於手術前後7天加強補充使用魚油、精胺酸及核苷酸三大免疫調控營養素，可增強免疫抵抗力，並有效減輕癌細胞所釋出的發炎物質、維持免疫調節能力及增進免疫細胞數量及成熟分化，幫助辨識及對抗癌細胞。

此三效免疫營養素，不僅可為營養不良或有營養不良風險的患者提供預防性術前營養能量的儲備，由於化療過程中身體可能會導致發炎反應， 透過魚油、精胺酸及核苷酸等三效免疫營養素的補充，更能有效調節體內免疫機能，減輕體內的發炎反應，陪伴病友勇敢走過治療階段。